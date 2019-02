Khloe Kardashian, inselata cu cea mai buna prietena a surorii sale?

Stiri pe aceeasi tema

- Celibatar si fara copii, Karl Lagerfeld lasa in urma sa o pisica devenita celebra in ultimii ani, Choupette, o birmaneza pe care a adoptat-o in 2011, de la manechinul Baptiste Giabiconi. De altfel, Lagerfeld iubea atat de mult felina incat a spus despre Choupette, in 2013, ca ar lua-o…

- Celibatar și fara copii, Karl Lagerfeld lasa in urma sa o pisica devenita celebra in ultimii ani, Choupette, o birmaneza pe care a adoptat-o in 2011, de la manechinul Baptiste Giabiconi. De altfel, Lagerfeld iubea atat de mult felina incat a spus despre Choupette, in 2013, ca ar lua-o de soție…

- E oficial ca Khloe Kardashian s-a desparțit de jucatorul NBA, Tristan Thompson. Dupa mai multe momente in care membra clanului Kardashian a fost pe punctul de a renunța la relație din cauza infidelitaților, Khloe a spus STOP definitiv. I-a pus capac sarutul surprins intre Tristan Thompson și Jordyn…

- Kevin Barnett era cunoscut pentru aparitiile sale in serialele de comedie Rel, Broad City sau The Eric Andre Show. De asemenea, a mai jucat si in productiile HBO "Funny as Hell" si "Top Five". Actorul se afla in vacanta in Mexic, iar cauzele decesului sale nu au fost comunicate. Comedy Central,…

- Actorul Ashton Kutcher nu ar fi avut ocazia sa cunoasca celebritatea daca acum mai bine de 25 de ani ar fi renunțat la propria viața pentru a-și salva fratele! Michael Kutcher a fost diagnosticat cu o afecțiune cerebrala grava Vezi aceasta postare pe Instagram My little man, enjoying a great night…

- Partidul Popular spaniol (PP, conservator), principala formatiune de opozitie, a fost puternic criticat si a recunoscut 'o eroare' dupa ce a postat pe contul oficial de Twitter un videoclip in care lasa sa se inteleaga ca ar dori moartea sefului guvernului, socialistul Pedro Sanchez, transmit AFP…

- Un veritabil "festival" de lumini albastre, cauzate de explozia unui transformator electric din New York, au alimentat joi seara cele mai nebunesti speculatii pe Twitter, inclusiv unele care vorbeau despre sosirea...

- Un veritabil "festival" de lumini albastre, cauzate de explozia unui transformator electric din New York, au alimentat joi seara cele mai nebunesti speculatii pe Twitter, inclusiv unele care vorbeau despre sosirea unor extraterestri in metropola americana, informeaza AFP. Incidentul s-a produs intr-o…