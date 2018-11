Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, nu a exclus marti ca printul mostenitor saudit sa fi fost la curent cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a afirmat ca aceasta nu va ameninta relatia 'de neclintit' dintre Statele Unite si Arabia Saudita, relateaza AFP. 'S-ar putea foarte bine ca printul…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa preluata…

- Printul mostenitor Mohammed bin Salman l-a prezentat pe jurnalistul Jamal Khashoggi drept un islamist periculos, la cateva zile dupa ce acesta a fost dat disparut, intr-o convorbire la telefon cu consilierul si ginerele presedintelui Donald Trump Jared Kushner si consilierul pe probleme de securitate…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat pentru prima oara ca printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite ar fi putut sa fie implicat in operatiunea de asasinare a jurnalistului Jamal Khashoggi, notand ca „printul conduce lucrurile acolo” la Riad, scrie The Guardian.Comentariile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a spus presedintelui Donald Trump ca este in desfasurare o investigatie privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, editorialist la publicatia The Washington Post, iar raspunsurile vor veni curand, transmite dpa, care citeaza o postare…