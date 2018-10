Khashoggi, jurnalist dispărut. Trump, schimbare de ton: ”Grave” consecinţe Donald Trump a amenintat Riadul cu consecinte 'foarte grave' daca este confirmata responsabilitatea sa, noteaza AFP. 'Mi se pare cert ca este asa. Este foarte trist', a declarat președintele american, intrebat despre posibilul deces al jurnalistului dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, pe 2 octombrie. 'Este rau, foarte rau', a adaugat el. Aceste declaratii marcheaza o neta schimbare de ton din partea liderului de la Casa Alba. In ultimele zile, el a optat pentru o atitudine mai putin transanta si a insistat asupra uriaselor interese strategice care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent secret saudit si fost diplomat, Maher Abdulaziz Mutreb, a jucat un "rol central" in aparenta asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirma surse din cadrul comisiei de investigatie din Turcia citate de CNN. Potrivit surselor citate, Maher Abdulaziz Mutreb stia totul despre…

- Statele Unite trebuie sa ofere Arabiei Saudite timp suplimentar pentru a oferi explicatii despre cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, afirma secretarul de Stat american, Mike Pompeo, citat de cotidianul USA Today.

- Autoritatile saudite s-au angajat sa efectueze o 'ancheta completa si aprofundata', a asigurat Pompeo, in finalul unei intrevederi tete-a-tete cu presedintele Donald Trump in Biroul Oval, la intoarcerea sa dintr-o vizita la Riad, unde s-a intalnit cu regele si cu printul mostenitor. 'I-am…

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, conform

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP. Potrivit…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insotit si l-a asteptat…