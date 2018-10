Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in consulatul tarii sale din Istanbul, a spus ca a fost bine tratat in cursul primei sale vizite la consulat, la 28 septembrie, a declarat vineri logodnica jurnalistului, Hatice Cengiz, intr-un interviu acordat publicatiei Haberturk, preluat de Reuters.



Hatice Cengiz a afirmat in interviu ca ziaristul nu i-a spus sa contacteze pe nimeni in cazul in care s-ar intampla ceva in timpul celei de-a doua vizite la consulat, dar o sfatuise mai devreme sa ia legatura cu Yasin Aktay, consilier al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan,…