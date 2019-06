Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul irlandez de arte marțiale mixte și pugilist profesionist, Conor McGregor și-a anunțat, la 27 martie, retragerea, la cinci luni dupa ce a pierdut in fața lui Khabib Nurmagomedov, intr-o lupta controversata pentru titlu care a avut loc la Las Vegas. La nici o saptamana, Conor anunța, printr-un…

- Conor McGregor, marele fost luptator de arte martiale, a insultat-o pe sotia lui Khabib Nurmagomedov, fostul sau adversar de la UFC 229, în fata caruia a pierdut, în octombrie 2018. Galeria Foto.

- Atacantul portughez al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, s-a accidentat la glezna, in meciul Portugaliei cu Serbia, insa nu este ingrijorat si spune ca va reveni in cel mult doua saptamani, informeaza News.ro.Citește și: Campionul mondial Conor McGregor se retrage din activitatea…

- "Programa. Sunt multi parinti care reclama gradul de incarcare, de prea mare condensare a programelor, dar faptul ca sunt profesori care spun acest lucru, eu sunt foarte atenta mai ales la profesori pentru ca profesorul e cel care preda, cel care simte cat poate copilul sa asimileze. si daca profesorii…

- Conor McGregor a fost campion mondial la UFC in 2015 si 2016. "Am decis sa ma retrag. Doresc succes fostilor mei colegi de competitie", a scris McGregor, care a disputat 25 de meciuri in MMA, obtinand 21 de victorii. Ultimul sau meci a fost cu rusul Khabib Nurmagomedov in octombrie…

- Circulația este restricționata, astazi, pana la ora 12:00 pe Autostrada A1, tronsonul București-Pitești, pe sensul spre Capitala, din cauza unor lucrari de frezare și asfaltare, informeaza Infotrafic. Traficul este restricționat pana la ora 18:00 tot pe A1, pe porțiunea Sibiu-Deva, pentru reparații.…

- Luptatorul irlandez de arte marțiale mixte și pugilist profesionist, Conor McGrego și-a anunțat, marți, retragerea, la cinci luni dupa ce a pierdut in fața lui Khabib Nurmagomedov, intr-o lupta controversata pentru titlu care a avut loc la Las Vegas, noteaza Reuters. Dupa o cariera de 11 ani, fostul…

- Luptatorul MMA Conor McGregor, in varsta de 30 de ani, si-a anuntat, marti, pe Twitter, retragerea din activitatea sportiva, relateaza News.ro.Citește și: Razvan Marin este aproape de un transfer la Ajax Amsterdam pentru suma de 12 milioane de euro "Am decis sa ma retrag. Doresc succes…