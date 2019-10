Stiri pe aceeasi tema

- Alerta alimentara la KFC! Inspectorii de la Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme si enterococi in gheata produsa de KFC pentru bauturile racoritoare.

