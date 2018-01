Stiri pe aceeasi tema

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Un buton mai mare, mai puternic si care functioneaza. Replica ironica a presedintelui american vine dupa ce Kim Jong Un a declarat, in mesajul de Anul Nou, ca "butonul nuclear" se afla in permanenta pe biroul sau.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este "mult mai mare" si "mult mai puternic" decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill, citata de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica, pe Twitter, urari de Anul Nou americanilor, subliniind ca impreuna vor face "America mareata din nou", potrivit news.ro. "Ce an a fost, si suntem abia la inceput. Impreuna facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris Trump pe Twitter.

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC.

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, și-a asumat responsabilitatea pentru conținutul tweet-ului de sambata al președintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a gresit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam care au fost initial postate de un lider al grupului de extrema-dreapta britanic Britain First, a deplans miercuri un purtator de cuvant al prim-ministrului britanic Theresa May, citat de Reuters…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Coreea de Nord a anuntat ca a testat cu succes un nou tip de racheta balistica intercontinentala, capabila sa loveasca teritoriul american, anunta CNN. Presa de la Phenian a facut anuntul miercuri, la cateva ore dupa ce liderul nord – coreean Kim Jong Un a ordonat lansarea unei rachete de tip Hwasong-15,…

- Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca dur pe președintele american, care, saptamina trecuta, a declarat in fața Adunarii Naționale de la Seul ca liderul nord-coreean a instaurat o „dictatura cruda”. Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca Donald Trump merita pedeapsa cu moartea,…

- Presedintele american, care recent a fost descris de presa de stat nord-coreeana drept un "batran nebun", a raspuns printr-un mesaj pe Twitter la insultele Phenianului. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma «batran», in conditiile in care eu nu l-as numi NICIODATA «scund si gras»? Oh,…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Presedintele american Donald Trump a abordat, duminica, subiectul înaltimii si greutatii liderului nord-coreean Kim Jong Un, afirmând pe un ton aparent sarcastic ca nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si meditând asupra

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite si Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul asteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discutii privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri seful diplomatiei americane Rex Tillerson,…

- Donald Trump lanseaza noi si noi avertismente la adresa Coreei de Nord - chiar din capitala sudului capitalist.Trump isi continua turneul asiatic, cel mai mare al unui presedinte american din ultimele decenii, si nu renunta la retorica vehementa la adresa regimului lui Kim Jong Un.

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Trump se afla la a doua etapa a turneului sau asiatic, dar in Coreea de Sud a promis ''sa rezolve totul'', in pofida divergențelor marcante cu Seulul in privința dosarului nuclear nord-coreean, relateaza AFP, Reuters și DPA, potrivit Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Numele Reginei Elisabeta, ale unor apropiati ai presedintelui Donald Trump, ai premierului Canadei, Justin Trudeau, dar si numele unor vedete de top, precum Madonna sau Bono, sau ale gigantilor Apple, Facebook sau Twitter apar într-o noua investigatie privind paradisurile fiscale, intitulata…

- Președintele american Donald Trump a cerut miercuri seara pe contul sau de Twitter ca autorul atentatului din New York, soldat cu opt morți, sa fie condamnat la moarte, relateaza AFP. "Teroristul din NYC (New York City) s-a declarat mulțumit și a cerut ca drapelul Statului…

- Regimul nord-coreean a declarat marti seara ca presedintele american Donald Trump ar fi "deranjat mental iremediabil", un atac foarte personal la adresa sefului Casei Albe, inaintea primei sale vizite in Asia in calitate de sef de stat, in contextul tensiunilor in jurul ambitiilor nucleare ale Coreei…

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fața de Coreea de Nord, a declarat președintele american Donald Trump duminica, relateaza AFP. „Suntem atât de bine pregatiți cum nici nu ați crede. Veți fi surprinși sa vedeți cât de…

- Promovarea in functie a lui Kim Yo-Jong, precum si alte promovari au fostanuntate sambata de insusi liderul tarii, in cadrul unei reuniuni a partidului de guvernamant. Aceasta manevra politica intervine in contextul in care tensiunile din Peninsula Coreeana se amplifica din cauza repetatelor…

- Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, a declarat ca armele sale nucleare reprezinta ”un puternic element de intimdare” ce garanteaza suveranitatea nord-coreeana, informeaza Reuters. La cateva ore dupa ce presedintele american transmite pe Twitter ca ”un singur lucru va functiona” in tratativele…