KeysFin: 2019 se anunta a fi un an de standby pentru multi dintre investitori, din cauza instabilitatii fiscale

- "Anul 2019, din punct de vedere financiar, se anunta groaznic si pentru Romania si pentru unitatile administrativ-teritoriale. Practic, suntem in 10 ianuarie si Romania nu are un buget. Bugetul pentru 2019 nici macar nu a fost adoptat in Guvern, nu se cunoaste nici macar o varianta de lucru a acestui…

- "Uniunea Salvati Romania solicita Avocatului Poporului sa conteste de urgenta ordonanta lacomiei PSD la Curtea Constitutionala pentru a proteja viitorul romanilor care risca sa ramana pe drumuri din cauza concedierilor si a ratelor la banci care vor exploda din cauza inconstientei PSD-ALDE. USR avertizeaza…

- Guvernul se va reuni vineri intr-o noua sedinta, in cadrul careia urmeaza sa discute, potrivit agendei, un proiect de hotarare privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor...

- Noile masuri fiscale anuntate de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, vor arunca economia Romaniei in aer. Cum era normal bursa a reactionat prima, valoarea actiunilor principalelor companii listate la Bucuresti avand, miercuri, scaderi semnificative.

- Belarus ar putea revizui relatiile cu Rusia din cauza masurilor fiscale impuse de Moscova. Liderul de la Minsk a precizat ca bugetul statului sau ar putea pierde in 2019 in jur de 400-500 de milioane de dolari, insa, aceasta suma, desi este una fabuloasa, nu va produce o catastrofa

- Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale, nu si pentru cele 31 de articole din Codul Penal si cele 64 de articole din Codul de Procedura Penala pe care CCR le-a declarat neconstitutionale. PSD a ales aceasta cale pentru a nu mai întârzia adoptarea Codului Penal…

- Vremea inchide primele școli in Romania! Meteorologii au emis cod galben de precipitații in 32 de județe, inclusiv Capitala, iar ninsorile au creat deja probleme in mai multe zone ale țarii. O scoala generala si doua colegii din orasul Galati au cursurile suspendate din cauza frigului, in conditiile…

- Procurorii DIICOT efectueaza ACUM mai multe percheziții domiciliare, intre care și la Cristian Borcea (48 de ani), fostul șef dinamovist, anunța Mediafax. Cauza vizeaza destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in evaziune fiscala și spalare de bani, anunța sursa citata. Procurorii…