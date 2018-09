Un maseur din California a depus vineri impotriva actorului american Kevin Spacey o plangere in instanta, cea mai recenta dintr-o serie de acuzatii pentru agresiune sexuala formulate impotriva starului hollywoodian, care are in palmares doua premii Oscar, informeaza AFP. Reclamantul, al carui nume nu a fost dezvaluit, a afirmat la Tribunalul Superior din Los Angeles ca actorul a inceput sa il atinga intr-o maniera nepotrivita in timpul unei sedinte de masaj in Malibu, California, in urma cu doi ani. Un prieten al starului l-ar fi contactat pentru a organiza acea sedinta de masaj in vila actorului.…