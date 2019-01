Actorul american Kevin Spacey urmeaza sa apara luni in fata instantei pentru a raspunde acuzatiei ca a pipait un angajat in varsta de 18 ani al unui restaurant din Nantucket Island (Massachusetts). Potrivit DPA, se asteapta ca fostul star al serialului "House of Cards", de doua ori castigator al premiului Oscar, sa pledeze nevinovat la acuzatia de atentat la pudoare. Un judecator a respins cererea lui Spacey de a fi reprezentat prin avocati, pe care actorul o solicitase temandu-se ca prezenta sa "va amplifica publicitatea negativa deja generata" in acest caz. Acuzatiile vizeaza un presupus incident…