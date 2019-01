Kevin Spacey, pus sub acuzare pentru agresiune sexuală; actorul…

Kevin Spacey a fost inculpat oficial luni pentru agresiune sexuala de catre un judecator de la tribunalul din Nantucket, statul Massachusetts, actorul pledand nevinovat la acest cap de acuzare care ii poate aduce o condamnare la cinci ani de inchisoare, relateaza AFP. Judecatorul Thomas Barrett, de la tribunalul Nantucket (Massacusetts), a dispus, dupa audierea in instanta, ca actorul sa fie lasat in libertate pe cautiune. Actorul nu a luat cuvantul in timpul sedintei, dar a pledat nevinovat prin intermediul avocatilor sai. Judecatorul a dispus indeplinirea unei singure obligatii pe perioada controlului…