Kevin Spacey, pus sub acuzare. Cum a pledat actorul Judecatorul Thomas Barrett, de la tribunalul Nantucket (Massacusetts), a dispus, dupa audierea in instanta, ca actorul sa fie lasat in libertate pe cautiune. Actorul nu a luat cuvantul in timpul sedintei, dar a pledat nevinovat prin intermediul avocatilor sai. Judecatorul a dispus indeplinirea unei singure obligatii pe perioada controlului judiciar si anume interzicerea contactarii presupusei victime sau a apropiatilor acesteia. Data urmatoarei audiente a fost stabilita pentru 4 martie. Vedeta din ''House of Cards'' solicitase sa fie reprezentat prin intermediul avocatilor, insa judecatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

