Kevin Spacey are motive sa cante de fericire! A scapat de procesul…

Kevin Spacey are motive sa cante de fericire! A scapat de procesul de abuz sexual! Kevin Spacey a fost surprins cantand La Bamba, alaturi de cativa instrumentisti locali, pe strazile din Sevilla. Asta la doar cateva saptamani dupa ce a scapat de procesul de hartuire sexuala pe care il avea in Massachusetts. Actorul in varsta de 60 de ani a atras toate privirile pe strazile din Sevilla duminica seara, cantand de zor la mandolina si vocal. Kevin Spacey recunoaste ca este gay dupa ce a fost acuzat de hartuire sexuala Desi a scapat de procesul din Massachusetts, Kevin Spacey este inca cercetat in…