Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Kevin Hart a decis sa renunte la rolul de gazda a celei de-a 91-a editii a galei Oscar, dupa ce i s-au reprosat niste comentarii negative pe care le-a facut la adresa comunitatii LGBTQ, in urma cu zece ani, potrivit Reuters.

- In nici 24 de ore de cand a fost anunțat ca va fi gazda galei Oscar 2019, actorul Kevin Hart a renunțat la acest rol, dupa ce, in urma unor mesaje anti-gay publicate pe conturile sale online in urma cu mai multi ani, Academia Americana de Film i-a dat un ultimatum pentru a se scuza.

- Actorul american Kevin Hart va fi gazda ceremoniei de decernare a premiilor Oscar 2019, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles, informeaza contactmusic.com. Vestea a dat-o chiar actorul, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare. El a scris, potrivit sursei citate: „Ani…

- Cunoscutul actor american Kevin Hart va fi prezentatorul ediției de anul viitor a galei premiilor Oscar, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles. El a facut marele anunț pe pagina lui de Instagram.

- Ieri, 12 noiembrie 2018, la Teatrul Jean Bart a avut loc prima zi a "Galei 100 ndash; Oameni pentru Tulcea, Oameni pentru Romanialdquo;, proiect implementat de Consiliul Judetean Tulcea, cu finantare asigurata de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Proiectul vizeaza, odata cu cinstirea inaintasilor,…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului, vicecampioana Ligii 1 Betano, a spus recent ca si-ar fi dorit ca fostul international Ciprian Marica sa investeasca la Dinamo, alaturi de alti oameni de afaceri, fiind convins ca nu ar fi avut succes. Acum, ex-atacantul i-a raspuns patronului echipei...