Stiri pe aceeasi tema

- Satisfacut de raportul care a concluzionat ca nu exista nici o legatura între Moscova și echipa sa de campanie, Donald Trump și-a schimbat brusc parerea despre procurorul special, Robert Mueller, dupa ce i-a pus la îndoiala integritatea și legitimitatea investigației în mai multe rânduri,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a criticat China si Iranul in raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume, prezentat miercuri, aratandu-se insa conciliant cu alte tari, in numele 'intereselor Statelor Unite', transmit AFP si Reuters, informeaza…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Arad au efectuat, luni, 3 percheziții, pe raza județului Arad, la locuințele unor persoane banuite de furt calificat și distrugere.Aici au fost descoperite și ridicate mai multe instrumente de spargere, 2 butelii de oxigen și acetilena, racordate…

- Actorii Kevin Costner si Woody Harrelson joaca rolurile principale in lungmetrajul „The Highwaymen”, productie inclusa in selectia oficiala a SXSW Film Festival si care va fi lansata de Netflix pe 29 martie, scrie news.ro.Filmul este regizat de John Lee Hancock, cunoscut pentru „The Blind…

- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, isi va afla sentinta pe 13 martie pentru tentativa de manipulare a martorilor și de conspirație impotriva Statelor Unite, potrivit unui document depus luni in instanta, relateaza Reuters preluata de mediafax. Amy…

- O puternica furtuna formata in Oceanul Pacific va aduce un strat de zapada de peste doi metri in regiunea muntilor Sierra Nevada din California si ploi abundente in alte zone ale acestui stat american, miercuri si joi, determinand o crestere si mai mare a riscului de inundatii in urma precipitatiilor…

- Un automobilist a murit in statul Kansas intr-un accident provocat de viscolul care a lovit centrul si sud-estul Statelor Unite si care a anulat sau a intarziat mii de zboruri si a ranit doua persoane intr-un avion comercial din zona Dallas, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Accidentul…