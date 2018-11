Kevin Anderson l-a demolat pe Kei Nishikori, scor 6-1, 6-0, la Turneul Campionilor

Japonezul Kei Nishikori, locul 9 ATP, a pierdut, marti, cu scorul de 0-6, 1-6, meciul disputat cu sud-africanul Kevin Anderson, locul 6 ATP, in etapa a doua a Grupei Lleyton Hewitt a Turneului Campionilor de la Londra informeaza news.ro.

Anderson s-a impus in numai 65 de minute si i-a produs japonezului una dintre cele mai dure infrangeri din cariera. Nishikori a reusit ghemul de onoare la scorul 0-6, 0-5 si doar o data a mai pierdut cu 1-12, in 2008, in fata suedezului Robin Soderling la Intrum Stockholm Open, scor 6-1, 6-0.

Infrangerea suferita de Nishikori este cu atat mai suprinzatoare,…