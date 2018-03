Stiri pe aceeasi tema

- Stephan Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de știința din lume, a murit astazi, la varsta de 76 de ani, insa susținatorii teoriilor conspiraționale vin cu argumente și considera ca savantul ar fi murit cu mult timp in urma. Pe internet circula o serie de pareri conform carora adevaratul profesor…

- Fisticul nu e doar un fruct gustos, ci are si multe beneficii pentru sanatate. Consumat crud, el te apara de numeroase boli si mentine organismul sanatos. Iata cateva dintre proprietatile curative pe care le are fisticul! Ajuta inima. Bogat in antioxidanti, fisticul combate inflamatiile,…

- Cine nu isi aduce aminte de “Pasarea spin”? A fost unul dintre cele mai iubite seriale difuzate in Romania dupa Revolutie, iar actorii din rolurile principale au ramas in memoria multor oameni datorita frumusetii lor. Au trecut 35 de ani de la lansarea mini-seriei Pasarea Spin, iar anii au trecut vizibil…

- Bugetul local al orașului Uricani ar urma sa fie aprobat in urmatoarele zile. Veniturile administrației locale s-au redus dramatic. La acest lucru au contribuit modificarile aduse Codului Fiscal, dar și inchiderea unitații miniere. Orașul Uricani este singurul din Valea Jiului care pana la aceasta…

- Consiliul Local al orașului Uricani nu a aprobat inca bugetul de venituri și cheltuieli, deși este luna martie. Calculele realizate de edilii de la Uricani arata ca administrația a fost lasata fara sume importante de bani. In contextul in care administrația locala nu are buget, specialiștii spun…

- Rolul jucat de Luca Pitu - din nefericire, plecat astazi dintre noi - in lumea culturala ieseana in ultimele patru decenii ramane inca de studiat. Un profesor universitar riguros, dar nonconformist, iritant si plin de haz, un autodidact de geniu, ajuns la o eruditie strivitoare pe care o punea la lucru…

- Actorul Gheorghe Visu, cel care a dat viata celebrului personaj din serialul ,,Inima de Tigan”, a facut un anunt pe care iubitorii de teatru și film romanesc nu l-au primit cu bucurie. Indragitul actor ajuns la varsta de 66 de ani a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica:…

- Meryl Streep a fost nominalizata la Oscarul pentru cea mai buna actrița intr-un rol principal pentru apariția in filmul ”The Post”. Aceasta este a 21-a nominalizare pentru actrița care deține recordul in acest sens. Filmul The Post in care Meryl Streep joaca rolul principal și care este regizat de Steven…

- Șoseaua de centura a orașului Singerei va fi redeschisa, pana la identificarea unei noi companii care se va ocupa de reparația acesteia. O solicitare in acest sens a fost facuta de prim-ministrul Pavel Filip, la inceputul ședinței de astazi a Guvernului. Premierul a atras atenția ca in prezent drumul…

- Ticy, fostul iubit al Denisei, canta piesa ”Langa inima ta” in cadrul emisiunii ”Agenția VIP”, o piesa noua, de dragoste, dedicata soției. In sfarșit, artistul pare sa fi trecut peste pierderea Denisei, alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste.

- Premierul Viorica Dancila va avea o intrevedere cu premierul Pavel Filip si o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. In cadrul vizitei, prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau, Pavel Filip, vor participa si la o intalnire cu reprezentantii…

- Cristian Niculae și-a exprimat astazi intenția de a candida pentru funcția de primar al municipiului Bistrița la urmatoarele alegeri. Deocamdata, PSD Bistrița nu are, oficial, niciun candidat, insa Niculae nu exclude aceasta opțiune.

- Conflict la Asia Express intre Dorian Popa și Moroșeni. Totul a inceput, atunci cand Catalin Moroșanu a decis sa il trimita pe artist și pe mama lui, cu mașina greșita. Catalin Morosanu a vorbit in platoul „Xtra Night Show” despre competitia care i-a uimit pe toți. „Cand tu pui pe cineva spre eliminare,…

- Nicolicea i-a taiat microfonul lui Stelian Ion si a afirmat ca va propune sanctionarea acestuia. Divergenta a aparut dupa ce Stelian Ion a cerut ca propunerea legislativa initiata de UDMR referitoare la modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa fie discutata in Comisia…

- Un abecedar in dar pentru primarul interimar al Capitalei. Silvia Radu a primit cadoul din partea tinerilor liberali, care care au organizat un flashmob. La actiune au participat doar cativa activisti, care au indemnat edilul sa invete limba romana.

- Victoras Micula si-a luat inima in dinti si a facut pasul cel mare! Dupa ce s-a logodit in luna Decembrie a anului trecut, milionarul a decis sa se casatoreasca cu cea care i-a furat inima.

- Vladimir Petrut, primarul orasului Cavnic face periodic audiente cu locuitorii orasului pe care il conduce in calitate de primar, mai intai ca interimar si apoi “cu acte in regula” din luna mai a anului 2015. La ultima interventie facuta in direct pe retelele de socializare, edilul din Cavnic a “facut-o…

- „Un pas mic pentru omenire, unul gigantic pentru Botoșani și credincioșii lui”. Cred ca aceste cuvinte, ce-I aparțin preotului Dumitru Mateciuc, descriu cel mai bine ceea ce s-a intamplat astazi la Primarie.

- Actorul american John Gavin, cunoscut pentru rolul sau din "Psycho", a decedat vineri la varsta de 86 de ani, informeaza DPA, citand relatari aparute in mass-media. Gavin a murit in casa familiei sale din Beverly Hills, California, a precizat Hollywood Reporter, citand un purtator de cuvant al sotiei…

- Se anunța un sfarșit de saptamana plin de evenimente la cel mai mare centru comercial din vestul Romaniei. Daca sunteți in cautarea unui cadou, daca vreți sa invațați rețete noi de paste sau, pur și simplu, sa dați o raita prin magazine, aveți de unde alege.

- O statuie din ceara dedicata actorului Tom Hardy, cu "o inima" care bate, a fost prezentata de Muzeul Madame Tussauds din Londra, vizitatorilor fiindu-le permis sa se fotografieze alaturi de aceasta, dar si sa o imbratiseze, scrie Reuters. Statuia il reprezinta pe Hardy asezat pe o canapea, cu un brat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins contestatia depusa de primarul din Brosteni, Nicolae Chiriac, in procesul care i-a fost intentat de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Edilul din Brosteni a fost gasit in conflict de interese, fapta confirmata intr-o prima faza de Curtea de Apel ...

- Eu folosesc aceasta rețeta de mai mulți ani. Ea ajuta la intarirea mușchilor inimii și imbunatațirea activitații inimii... Inima este un fel de "motor" al corpului nostru. Iar sarcina noastra este de a-l hrani și a-l intari permanent. Pentru aceasta, spalam și uscam un pahar de afine.Le farimițam cu…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a fost reinființat ca minister de sine statator prin Ordonanța 1/31.01.2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative. Ministerul este autoritate de coordonare in Romania…

- Ieri, 1 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, care, impreuna cu un alt tanar de 20 de ani, din Blaj, este banuit de comiterea mai multor furturi. Se pare ca, in perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018,…

- In cartierul Faget a avut loc cea de-a doua dezbatere publica a bugetului orașului Mioveni pentru anul 2018. La intalnirea cu cetațenii din Faget au participat primarul Ion Georgescu, viceprimarul Aurel Costache, o parte dintre consilierii locali, directori ai instituțiilor aflate in subordinea…

- CHIȘINAU, 25 ian — Sputnik. Dupa ce i-au ascultat pe cei 27 de interpreți și colective muzicale, membrii juriului Eurovision Moldova au selectat 16 participanți care vor concura în etapa urmatoare pentru dreptul de a participa la Concursul Muzical Eurovision 2018, care va avea loc…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Un roman a fost prins in mijlocul unui atac armat, in inima New York-ului. A fost impuscat in spate, dupa ce un individ a deschis focul in apropiere de Empire State Building. Tanarul se plimba prin oras, cand glontul l-a atins. Alti doi barbati au fost raniti.

- Cantaretul Harry Styles (23 de ani), aclamat de critici pentru debutul sau actoricesc in drama de razboi "Dunkirk", ar putea fi unul dintre cei care l-ar putea inlocui pe Daniel Craig in rolul agentului 007 in filmul prevazut pentru 2022, informeaza luni Daily Mail si Daily Star. Pentru…

- Istoria medicala a consemnat numeroase cazuri de oameni treziți din morți, dupa ce au fost inchiși in sicrie. Prin secolele trecute, cand coma sau epilepsia erau deseori confundate cu moartea, astfel de cazuri erau cumva de ințeles. In zilele noastre, insa, sunt incredibile. Cu toate acestea, se intampla…

- Inceputul anului 1918 a reprezentat pentru Romania parcurgerea unor etape istorice cruciale care au condus in final la momentul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Bataliile din vara și toamna anului 1917, desfașurate pe teatrul de operatiuni militare din Moldova, au oprit ocuparea intregii tari de…

- Uniunea Salvați Romania a anunțat ca va organiza o dezbtaere avand ca tema proiectul bugetului local pe anul 2018. Dezbtaerea se va desfașura la sediul USR Arad, strada Dimitrie Bolintineanu, numarul 5, etaj 4. „Un dialog real intre contribuabili și administrație este absolut necesar pentru a asigura…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- Micile pasari albe dintr-o specie de papagal indigen au creat haos in cateva orase din statul Australia de Vest, oficiali din localitate cerand guvernului sa autorizeze sacrificarea in masa a pasarilor din specia Cacatua tenuirostris, relateaza DPA. "Aceste mici pasari deranjante au provocat…

- Visez la o Romanie in care sa traiesc fara sa mai primesc lecții și povețe de la >. Mi-e greața, lehamite de tot ce inseamna politician cu funcție mareața in aceasta țara, cred ca fiecare dintre noi, vazand și simțind ce se intampla in Romania ultimilor ani, mai ales a ultimelor luni, catre ce sunt…

- Femeia s-a simtit rau intr-o zi, nu putea sa respire, astfel ca a ajuns de urgenta la spital. Medicii i-au dat o veste crunta, dar i-au salvat viata. Cu pretul... O femeie de 39 de ani a suferit o operatie foarte grava la inima care i-a salvat viata, insa de atunci este nevoita sa-si tina inima intr-un…

- Magda, o fata batrana cu mintea pe jumatate pierduta, duce o existența anosta, singuratica, pustie, instrainata de celelalte ființe omenești. In afara de tatal ei, fermierul, un vaduv posac, inasprit de viața la ferma lui izolata din mijlocul deșertului Karo, nu se mai afla in jur decat niște ...

- Galatenii care doresc sa scape de grija datoriilor la bugetul local inca din primele zile ale acestui an, se pot adresa centrelor Directiei Generale Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, incepand cu data de 08 ianuarie 2018. De asemenea, cetatenii care achita integral taxele locale pana la sfarsitul…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Ai diabet sau probleme cu inima? Conditii mai stricte pentru reinnoirea permisului de conducere Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea…

- Aceasta ”nu reprezinta insa un motiv pentru ca administrația locala sa creasca semnificativ taxele și impozitele locale sau de a nu reduce semnificativ taxa acolo unde se poate”, transmite Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș. Primarul Ocna Mureșului, Silviu Vințeler, a explicat pentru locuitorii…

- Va anuntam, cu deosebit regret, timpuria trecere la cele vesnice a dlui. Gheorghe P. Murea (n. 13 aprilie 1940, d. 24 decembrie 2017), fost Vice-Primar al orasului Patarlagele. Trupul neinsufletit a fost depus la locuinta din Strada Dealului, nr. 1 (Patarlagele), unde sunt asteptati toti cei care doresc…

- HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste. Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor…

- "Ne concentram eforturile pe principalele artere, intrari-iesiri in marile aglomerari urbane, pe Valea Prahovei, in zona statiunilor turistice si, binenteles, in zona partiilor de schi. Ca element de noutate, in aceste zile, vom apela la supravegherea traficului cu ajutorul unor drone ale Institutului…

- A fost un an greu pentru Alexandru Arsinel. Marele actor de comedie si-a pierdut partenera de scena din ultimele patru decenii, Stela Popescu, iar ulterior a fost internat in spital. Dupa momentele teribile prin care a trecut in 2017, Alexandru Arsinel a facut marturisiri.

- Andone Ichim, fost primar al orasului Macin, Tulcea, a fost achitat. Decizia este definitiva si a fost luata de Curtea de Apel Constanta. In prima instanta, fostul edil a fost condamnat la doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe o durata de trei ani.In rechizitoriul intocmit, procurorii…

- Inainte de a aproba finanțarea drumului Botoșani - Targu-Frumos, parlamentarii din comisiile reunite de buget-finanțe ale Senatului și Camerei Deputaților au refuzat alocarea sumelor de bani necesare reluarii lucrarilor la Teatrul Mihai Eminescu.

- In luna decembrie Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba vine cu un cadou inedit pentru cititori: ultimele ediții din acest an ale proiectelor ,,Cafeneaua culturala aniversara” și ,,Caravana literara a scriitorilor in școli” avandu-l ca invitat special pe scriitorul și cantautorul Adrian Sarmașan.…