Kerber a pierdut neasteptat infruntarea din optimi, la Australian Open

- Angelique Kerber, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, fiind intrecuta cu 6-0, 6-2, in 56 de minute, de americanca Danielle Collins, locul 35 mondial. Danielle Collins, in varsta de 25 de ani, va juca cu o alta americanca,…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, cap de serie nr. 2, s-a calificat vineri in optimile turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe australianca Kimberly Birrell cu 6-1, 6-0. Kerber, care a implinit vineri…

- Calificare cu emoții pentru Simona Halep in turul III la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Romanca a obținuit o victoriei chinuita impotriva americancei Sofia Kenin (20 ani, 37 WTA), in trei seturi, dupa ce și-a adjudecat primul act și a condus 3-0 la game-uri in setul secund. SIMONA…

- Sportiva aflata pe locul 1 mondial si-a tinut pe ghimpi fanii pe durata infruntarii de joi, din turul secund al competitiei de la Melbourne, meci pe care l-a castigat, la finele a trei seturi disputate pe parcursul a doua ore si jumatate. Simona a castigat fara mari emotii primul set si parea ca nu…

- Simona Halep va fi cap de serie numarul unu la Australian Open, dar bookmakerii nu o considera favorita la castigarea primului turneu de Grand Slam al anului, scrie digisport.ro.Casele de pariuri anunta ca Serena Williams are sansele cele mai mari sa se impuna la Melbourne, avand o cota de 6.50 la adjudecarea…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan, Sorana Cirstea si Monica Niculescu sunt jucatoarele din Romania direct acceptate pe tabloul principal de simplu la competitia de la antipozi, primul grand slam din 2019. Simona Halep, liderul WTA si finalista de anul trecut, germanca Angelique…