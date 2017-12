Stiri pe aceeasi tema

- 2017 este anul care le-a schimbat in totalitate viata cantaretului Keo si iubitei sale, Misty. Dupa o relatie de cativa ani, plina de incercari, cei doi au primit vestea cea mare - vor deveni parinti -, iar momentul in care isi vor tine copilul in brate este asteptat cu mare nerabdare.

- ”Mi-ai creat niște emoții... Am crezut ca fac atac de cord!”, i-a spus mama, fiicei ei, chiar inainte de marele deznodamant. Au plecat acasa cu suma garantata in contract, dar și cu bucuria faptului ca visul mamei va incepe sa devina realitate.

- Aflata intr-o relatie cu blogger-ul Codin Maticiuc, Flavia Mihasan "a scapat porumbelul" in timp ce era la TV. Asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mamica, insa, din nefericire, visul nu i se poate implini prea curand. Iubita lui Codin Maticiuc…

- Andreea Balan a vorbit despre cea de-a doua sarcina. Artista și soțul ei au deja in plan sa devina din nou parinți. De data asta, George Burcea și-ar dori un baiețel. Andreea Balan a vorbit despre familia ei și a marturisit ca a cumparat de la fostul ei partener și cealalta parte din casa, cei doi construindu-și…

- Raluca Clara Minzarescu are doar 30 de ani, iar anul acesta intreaga viata i s-a naruit intr-o clipa. In aprilie a facut un accident vascular puternic, iar din acel moment a stat numai in spital. Tanara a luptat din toate ...

- Andreea Balan și Keo s-au despartit in anul 2014, dupa ce artista a aflat ca partenerul ei o inșela cu Misty. Cantareata nu a ramas indiferenta la auzul vestii ca fostul ei iubit va deveni tatic. „Copiii sunt bineventi intotdeauna... Drumurile noastre s-au separat acum trei ani. A trecut foarte…

- Andreea Balan a reactionat in stilul ei caracteristic dupa aflarea vestii ca Misty e insarcinata in sapte luni. Artista nu vrea sa ii transmita un mesaj fostului iubit, dat fiind faptul ca au trecut multi ani de cand s-au despartit si nu mai au nicio legatura.

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Andreea Balan si Keo au facut ”partajul” pe o vila de 500.000 de euro, explodeaza o alta bomba in viata artistului! Cei doi fosti iubiti care s-au despartit cu scandal si-au incheiat toate socotelile, pentru ca Misty, iubita solistului, este insarcinata si luna viitoare…

- Micuții de la Gradinița ”Steluța” din orașul Ungheni, au pașit pragl redacției ”Expresul”, pentru a ne transmite din optimismul și bucuria lor. Ne-au adus in dar zeci de ”manuțe” de copii, cu cele mai frumoase urari și aprecieri, prilejuite de aniversarea a zece ani a Expresului. Totodata, ne-au invitat…

- Controversatul cuplu Keo-Misty a dat vestea cea mare: cei doi artiști vor deveni parinți, Alexandra aka Misty fiind insarcinata in șapte luni jumatate. Keo și Misty au dorit sa țina totul secret pana acum pentru ca și-au dorit discreție, cu toate ca, in nenumarate randuri, aceștia au susținut ca iși…

- Keo a primit cel mai frumos cadou, asa cum de altfel este si numele celei mai romantice piese ale sale de Craciun, cu peste 11 milioane de vizualizari! Iubita lui, Alexandra, este insarcinata si, peste putina vreme, ii va darui artistului un copil, asa cum si-a exprimat dorinta in ultima ei aparitie…

- Andreea Balan a anuntat ca nu vrea sa se opreasca la un copil si ca ar mai vrea cel putin unul. George Burcea, sotul cantaretei, a precizat si ce ar prefera sa fie urmatorul lor copil, fata sau baiat. A

- Delia e in culmea fericirii, dupa ce a aflat o neste nemaipomenita! Ea a aflat inainte tuturor ca sora ei va naste luna viitoare. Intr-un mesaj facut public pe o retea de socializare, Oana a dezvaluit ziua exacta in care va deveni mamica pentru prima data.

- “Înca nu reusesc sa realizez, este un moment asteptat atât de mine, cât si se familia mea, în special de cei doi copii foarte mici, extrem de afectati, care si ei au fost condamnati, în ultimii aproape trei ani, sa traiasca fara mama. Este o mare bucurie ca pot,…

- Fostul ministru al Tineretului și Sportului Monica Iacob Ridzi a parasit miercuri seara Secția Exterioara Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla și, la ieșire, a declarat presei ca abia așteapta sa ajunga acasa și sa-și stanga in brațe cei doi copii. 'Înca nu reușesc sa realizez,…

- Weekendul trecut, Delia a ajuns in capitala Regatului Unit, unde a sustinut un concert. Cele mai importante si spectaculoase elemente din show-ul PsiheDelia de la Sala Palatului, de la grafica speciala a povestii structurate pe capitole, la dansatori, iluzionism, lasere si efecte speciale, costume pline…

- Lidia Buble iubeste si este iubita de mai bine de doi ani. Aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Razvan Simion si se completeaza perfect. Cu siguranta cei doi se gandesc si la pasul cel mare, acela de a face un copil impreuna. Ei bine, imaginea postata de Lidia a pus pe ganduri…

- Emotii si tensiune la maximum! La Nisporeni s-a desfasurat a saptea editie a turneului international de lupte libere printre juniori, organizat la initiativa fratilor Grigore si Vasile Ciorici. Competitia a reunit 242 de sportivi din Republica Moldova, Romania, Ucraina si Bulgaria.

- Rafael Nadal, liderul mondial, a fost nevoit sa se retraga inaintea sferturilor de finala ale Masters-ului de la Paris, din cauza unei accidentari la genunchi, iar Guy Forget, directorul competitiei, a fost impresionat de modul in care spaniolul si-a cerut iertare pentru decizia sa. "Si-a cerut iertare…

- Femeia conducea pe Calea Nationala si a fost fotografiata de un alt sofer, care sustine ca aceasta era sa il loveasca din spate. "Era in urma mea și nu era atenta era sa se izbeasca in mine ș...

- Cristi Boureanu și Laura Dinca par sa fie din ce in ce mai legați unul de celalalt, in ciuda tuturor problemelor legale pe care le are fostul politician. Iar relația lor, pare-se, este pe care sa ”treaca la un alt nivel”, cat de curand.

- Dublu eveniment maine seara la Iasi, cand va avea loc lansarea volumului de carte „Tine-ma strans in brate", scris de celebra autoare americana dr. Sue Johnson, si un atelier pentru cupluri prin terapie centrata pe emotii. Evenimentul este organizat de Editura ACT, Politon si Centrul Psiris si va avea…

- "Barbatul prezenta cu un traumatism cranian acut deschis, plagi escoriate, iar femeia a suferit cu un traumatism cranian inchis, hematom frontal, atac de panica. Victimele au fost preluate de echipaje ale Ambulanței și SMURD și transportate la Centrul de Primiri Urgențe din Hațeg", a declarat purtatorul…

- Finala superba pentru Turneul Campioanelor! Caroline Wozniacki (6 WTA) a reusit sa o invinga pe Venus Williams (37 de ani), cea mai in varsta jucatoare ajunsa vreodata in ultimul act de la WTA Finals.

- O femeie a traversat neregulamentar un bulevard din municipiul Suceava, cu un copil in brate, la doi pasi de trecerea pentru pietoni. Aceasta a fost filmata de catre un taximetrist, care i-a reprosat gestul facut, insa femeia a raspuns sec ca stie ca a gresit, plecand mai departe.

- Copil cazut de la etajul Spitalului din Medgidia. Mama l-a scapat din brațe Un copil din Medgidia a cazut, vineri, de la etaj, fiind preluata in viața de medicii sosiți la fața locului și transportata la Constanța. UPDATE ora 20:10 Din primele informații oferite de anchetatori mama ar fi scapat…

- Un copil din Medgidia a cazut, vineri, de la etaj, fiind preluata in viața de medicii sosiți la fața locului și transportata la Constanța. UPDATE ora 20:10 Din primele informații oferite de anchetatori mama ar fi scapat copilul din brațe. UPDATE ora 17:50 Medicii nu au reușit sa o salveze pe fetița,…

- Un copil, în vârsta de un an și patru luni, din localitatea Balta Arsa, județul Botoșani, a suferit, miercuri seara, arsuri pe 40% din suprafața corupui, dupa ce a cazut într-o olala cu apa fierbinte.

- Acum, iși iubește baieții in egala masura și se bucura atunci cand are ocazia sa stea in prezența lor. Totuși, situația nu a fost așa inca de la nașterea lor. Intr-un documentar prezentat de ”National Geographic”, Prințesa Diana a dezvaluit ca Prințul Charles n-a fost deloc fericit cand a aflat ca cel…

- In minutul 65, cand Everton era condusa cu 1-0, capitanul Ashley Williams l-a impins pe Anthony Lopes in reclamele de langa peluza Gwladys Street End. S-a fosrmat un melee, jucatorii imbrancindu-se si lovindu-se pana au ajuns in preajma spectatorilor. Unul dintre ei, cu un copil in brate,…

- Catalin Maruța vorbește despre dorința sa de a deveni tata pentru a treia oara. Vedeta tv a spus insa ca mai au de așteptat, pentru ca Andra nu este insarcinata. Prezentatorul a sarbatorit, impreuna cu echipa sa, 10 ani de emisiune la Pro TV. Cu aceasta ocazie, el a vorbit, totodata și despre ceea…

- Meciul din Europa League dintre Everton și Lyon, scor 1-2, a oferit mai multe momente șocante in minutul 64! Un fan al englezilor, care ținea in brațe un copil, a sarit la bataie in mijlocul jucatorilor celor doua echipe care se incaierasera in zona peluzei lui Everton. Totul a pornit dupa ce Ashley…

- Cancerul nu e contagios, discriminarea DA! Profesorii i-au interzis unui baietel de doar 12 ani din Botosani, bolnav de cancer, sa mearga in excursie alaturi de colegi, pe motiv ca are o boala. transmisibila.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a sustinut ca nu a avut emotii in privinta desemnarii de catre seful statului a noilor ministri in Guvern si a reafirmat ca nu va participa la ceremonia de investitura a acestora de la palatul Cotroceni, in calitatea sa de presedinte al Camerei Deputatilor.

- Familia lui Denis Alibec a fost afectata de situația jucatorului. Dupa Gica Hagi și mama atacantului, Emilia Stroe, îi ia apararea fiului sau dupa ce acesta a fost exclus din lotul roș-albaștrilor și amendat cu 75.000 de euro. Conducerea și staff-ul tehnic al celor de la FCSB…

- Deputatul PD Corneliu Dudnic neaga ca se afla marti in automobilul care a lovit o femeie cu un copil in brate pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. Desi informatia a fost facuta publica de Serviciul de presa al Parlamentului, legislatorul democrat spune ca aceasta este falsa. Mai…

- Autoritațile din județul Neamț au pus in aplicare, in aceasta dimineata, Planul roșu de intervenție in urma unui accident rutier in care au fost implicate un microbuz ce transporta persoane și un camion, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamț, Adrian…

- Un grav accident a avut loc în Chișinau. O mașina cu numere guvernamentale a lovit o femeie cu un copil în brate, scrie jurnalul.md. Accidentul a avut loc pe strada Alba Iulia din Chișinau. Potrivit martorilor, soferul masinii a lovit o mama cu un copil, dupa care a…

- Un barbat de 35 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost spulberat de un TIR in Italia. Totul s-a intamplat chiar pe banda de urgența. Accidentul s-a produs in apropierea localitații Codogno, din nordul Italiei. Marian Florin Pașcu este numele barbatului care a murit spulberat de TIR. Barbatul oprise camionul…

- Oana Ionița, complicații dupa operația de hernie suferita in urma cu o luna. Din cauza unei mișcari greșite și a efortului pe care nu trebuia sa il faca, lucrurile s-au agravat. „Bebelușa” Oana a trecut prin clipe grele la doar cateva zile dupa intervenția chirurgicala. Oana Ionița, complicații dupa…

- Andra, soția lui Catalin Maruța, este artista recompensata cu cele mai multe premii la Media Music Awards 2017. Solista a fost copleșita de emoții și a postat pe rețeaua de socializare mai multe mesaje de mulțumire. Artista a primit, marți seara, premiile Park Lake Award, Cel mai popular…

- Romania a fost condamnata marti la CEDO pentru incalcarea dreptului de a nu fi supus torturii si a dreptului la un proces echitabil din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, constatand ca autoritatile romane nu au luat masuri pentru protejarea unui copil agresat de catre tatal sau si nici pentru…

- Cazul mamei care si-au ucis bebelusul la Botosani i-a ingrozit pana si pe criminalistii botosaneni! Tanara de 21 de ani de o frumusete rapitoare a premeditat totul, dupa ce si-a ascuns sarcina pe parcursul celor noua luni.

- Liviu Varciu a explicat de ce nu-și poate ține inca fetița nou-nascuta in brațe. Liviu Varciu este, de cateva zile, tatic pentru a doua oara, dupa ce iubita sa actuala, Anda Calin, a adus pe lume o fetița . Artistul mai are o fata adolescenta, Carmina , dintr-o relație anterioara. De cand a devenit…

- Keo a marturisit ca exista un lucru care nu-i place deloc, astfel ca sarcina ii revine actualei sale iubite, Misty. Keo, cunoscut compozitor dar și interpret, a vorbit deschis despre viața lui, de la prima dragoste și pana in prezent, despre familie și cariera. Artistul are numai cuvinte de lauda la…