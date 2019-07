Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Kenya a condamnat miercuri trei barbati la pedepse cuprinse intre 41 de ani de detentie si inchisoare pe viata pentru rolul lor in atacul din 2015 de la o universitate, soldat cu cel putin 148 de morti, informeaza dpa. Unul dintre acuzati, Rashid Charles Mberesero, a fost condamnat la…

- Un capitan de armata din Cipru a primit sapte sentinte de inchisoare pe viata, dupa ce a pledat vinovat pentru uciderea a cinci femei si doi copii, in decursul a trei ani, potrivit The Guardian.

- Bilantul atacului comis cu vehicul-capcana este de cel putin noua morti. Printre persoanele ucise figureaza fostul ministru de Externe Hussein Elabe Fahiye, care acum era consilier prezidential.Alte 13 persoane au fost ranite in atentat. Citeste si Teroristi ucisi de serviciile de…

- Armata americana si-a intensificat campania de lovituri aeriene in Somalia de la preluarea mandatului de catre Donald Trump, afirmand ca intr-un interval de doi ani a ucis mai mult de 800 de luptatori. SI a recrutat oameni in Puntland, insa expertii apreciaza ca neclara amploarea fortei sale si considera…

- Opt persoane, intre care trei copii, au murit in timpul tornadelor insotite de rafale de vant puternice si de inundatii in Texas si Louisiana. Doi copii si-au pierdut viata in comitatul Angelina din Texas in momentul in care masina in ...

