Kenya a inaugurat cel mai mare parc eolian din Africa

Construit intr-o vale cu peisaje lunare pe malul de est al lacului Turkana si, intr-un coridor natural considerat unul dintre cele mai vantoase locuri din lume, acest proiect de 680 de milioane de dolari reprezinta cea mai mare investitie privata din istoria Kenyei.



"Astazi, am ridicat din nou stacheta pentru continent in timp ce inauguram cel mai mare parc eolian din Africa", a declarat presedintele Kenyatta in cadrul unei ceremonii de lansare a proiectului.



"Fara indoiala, Kenya devine un lider mondial in domeniul energiei regenerabile", a adaugat el la inaugurarea proiectului,…