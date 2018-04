Kenya a demarat un proiect de monitorizare a populaţiei sale de rinoceri, în încercarea de a salva această specie Kenya a demarat un proiect care vizeaza insemnarea si monitorizarea populatiei sale de rinoceri, in incercarea de a salva aceasta specie amenintata cu disparitia, informeaza Reuters. Proiectul vine la doar cateva saptamani dupa ce ultimul mascul de rinocer alb nordic din lume a murit in Kenya, lasand in urma sa doar doua femele din aceasta subspecie. Oamenii de stiinta spera inca sa salveze de la extinctie rinocerii albi nordici, utilizand fertilizarea in vitro. Initiativa survine in contextul in care, daca in anii '70, in Kenya traiau 20.000 de rinoceri, in anii '90, numarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Municipal de Colectare Iasi (CMCI) si-a deschis portile in martie 2016. Proiectul este rezultatul unui parteneriat intre Organizatia ECOTIC, Primaria Iasi, SALUBRIS SA si Recolamp. CMCI este o solutie europeana pentru orase curate si ecologice, unde populatia poate preda usor, fie cu masina,…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza marti si miercuri o vizita in Turcia, unde se va intalni cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, transmite Reuters. Putin si Erdogan vor inaugura oficial cu acest prilej lucrarile la prima…

- Apple creeaza design-ul si produce propriile ecrane pentru device-urile sale in premiera, folosind o fabrica secreta pe langa California si producand cantitati mici de display-uri pentru teste, potrivit Bloomberg. Initiativa secreta ce poarta numele de cod T159 este supravegheata de executivul…

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 178 de voturi “pentru”, 25 de voturi “impotriva” si 55 de abtineri, propunerea legislativa pentru modificarea articolului 16 din Legea Educatiei nationale, astfel ca invatamantul general obligatoriu este de 15 ani. Proiectul prevede ca grupa mare sa…

- Guvernul prim-ministrului malaezian Najib Razak a prezentat luni un proiect de lege in parlament vizand condamnarea celor care publica "fake news" cu amenzi uriase si pana la 10 ani de inchisoare, starnind si mai multa ingrijorare cu privire la libertatea mass-media in urma unui scandal de coruptie…

- Plenul Senatului a aprobat luni proiectul de lege al senatorului PNL Daniel Zamfir care modifica legea leasingului. Aceste prevede ca va fi posibila vanzarea bunurilor achizitionate in leasing, chiar daca acestea nu au fost platite integral. Totodata, contractele de credit pentru consumatori, inclusiv…

- Plenul Senatului a aprobat luni proiectul de lege al senatorului PNL Daniel Zamfir care modifica legea leasingului. Aceste prevede ca va fi posibila vanzarea bunurilor achizitionate in leasing, chiar daca acestea nu au fost platite integral.

- Compania chineza de stat China Railway Group (CRG) pregateste o eventuala oferta pentru constructia unui tunel in valoare de 5,6 miliarde de dolari intre Suedia si Danemarca, au declarat vineri autoritatile municipale din orasul suedez Helsingborg, transmite Reuters. Proiectul tunelului cu o lungime…

- Proiectul de lege privind autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc a primit un raport de respingere la comisia de administratie din Camera Deputatilor, singurii membri care au votat pentru proiect fiind cei doi deputati UDMR. Initiativa propune revenirea la organizarea administrativa pe scaune, un…

- Proiectul aparține organizației profesionale a oamenilor legii care incearca astfel sa ofere o mai mare siguranța polițiștilor. E vorba despre situațiile care nu intra in sfera penalului și care se lasa cu vatamari corporale. Inițiativa este contestata de unii sindicaliști.

- Clubul Green Impact de la Școala Gimnaziala Panaci a dat startul primului sau proiect, avand ca tema „Izvoarele de apa vie". Proiectul iși propune evidențierea, valorificarea și protejarea izvoarelor de apa minerala naturala, așa-numitele borcuturi, de pe suprafața comunei Panaci. ...

- Deputatii dau votul final pe un proiect de lege prin care se modifica Codul Muncii. Initiativa legislativa a fost deja adoptata de Senat. Astfel, angajatorii vor avea obligatia sa noteze intr-un registru orele de munca prestate de angajati. Noul act normativ prevede si sanctiuni pentru angajatori.…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, initiativa legislativa a senatorul PMP Traian Basescu prin care se propune desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. "Am lansat aceasta initiativa legislativa…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson si-a anulat punctele din programul sau pentru sambata, a doua zi a vizitei sale in Kenya, intrucat 'nu se simte bine', a anuntat un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters si AFP ''Secretarul de stat nu se simte bine…

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- Raportul a fost aprobat cu sapte voturi pentru si patru abtineri. Proiectul de lege a fost sustinut in fata senatorilor din comisie de deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu. Inițiativa a deputaților ALDE"Este o initiativa a colegilor din grupul ALDE care vizeaza cateva…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Deputatul dejean Cornel Itu susține printr-un comunicat de presa ca ”sistemul de avertizare RO-ALERT reprezinta un pas important pentru protecția și siguranța cetațenilor”. Redam comunicatul deputatului dejean: ”Proiectul initiat de Guvernul PSD, cu scopul de a imbunatați protecția populației in caz…

- Initiativa legislativa de abrogare a pensiilor speciale a fost respinsa Senatorii din Comisia pentru munca si protectie sociala au dat un raport de respingere initiativei legislative prin care parlamentarii USR propuneau abrogarea pensiilor speciale. În opinia acestora, resursele…

- Pe continentul african exista un mare lac, numit Victoria. Pe acest lac exista și o insula, pe care oamenii au denumit-o Mgingo. Aceasta insula este populata de 131 de oameni, ceea ce este destul de mult pentru marimea ei. Dupa cum poți vedea din imagini, aproape toata insula este acoperita de casuțe. …

- Inițiativa parlamentarilor de Gorj, Florin Carciumaru, Scarlat Iriza și Mihai Weber, de modificare a Codului Silvic, care ar putea ajuta compania miniera a trecut, zilele trecute, de votul Senatului. Urmeaza si fie dezbatuta și in comisiile din Camera Deputaților. Proiectul legislativ…

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat ca este exclusa organizarea unui al doilea referendum pentru iesirea din Uniunea Europeana. May a punctat ca regatul va parasi UE si ca “nu dam inapoi”. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- ONU a criticat vineri proiectul de lege anti-imigratie al Ungariei prin care ministrul de Interne ar putea interzice ONG-urilor care sustin migratia si a facut apel catre guvern sa asigure libertatea de asociere, scrie Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a etichetat vineri legea anti-imigratie propusa de Ungaria drept "un asalt impotriva drepturilor omului" si a cerut guvernului de la Budapesta sa apere dreptul la libertatea de asociere, informeaza Reuters. Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in…

- Lista zilelor comemorative, de sarbatoare și de odihna va fi completata cu o noua sarbatoare profesionala - Ziua Concurenței. Un proiect de amendare a legislatiei in acest sens a fost adoptat astazi de catre Parlament, comunica MOLDPRES. Initiativa apartine unui grup de deputati si are drept scop promovarea…

- Proiectul "Oamenii din spatele functiilor" este un proiect care se adreseaza in primul rand cetatenilor Municipiului Campia Turzii care vor avea ocazia de-a lungul saptamanilor care urmeaza sa cunoasca oamenii aflati in spatele functiilor de conducere din administratia locala. Read More...

- Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor la finalul lunii decembrie, cu 18 voturi „pentru" si o abtinere in comisia de invatamant a Camerei, iar PMP si PNL au parasit sala. Initiativa a fost sustinuta inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul…

- Ministrul Educatiei din Israel, Naftali Bennett, a declarat luni ca este „onorat” ca Polonia a anulat vizita sa la Varsovia de saptamana aceasta din cauza faptului ca a continuat sa critice proiectul de lege care interzice asocierea Poloniei cu Holocaustul, noteaza Reuters.Bennett declarase…

- S-a implinit un an de la acreditarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistica Panciu (CNIPT). Certificatul de acreditare, emis de catre Autoritatea Naționala pentru Turism, a fost primit pe data de 3 februarie 2017.CNIPT Panciu a fost realizat la inițiativa primarului…

- Aflat pentru a doua oara pe masa consilierilor locali, proiectul privind amplasarea a șapte containere pentru deșeuri textile uzate a mai picat o data, aleșii social-democrați gasind un nou motiv pentru a nu-l vota. Pentru ca la ședința de la finele lui 2018 grupul PSD a acuzat faptul ca…

- Proiectul "Oamenii din spatele functiilor" este un proiect care se adreseaza in primul rand cetatenilor Municipiului Campia Turzii care vor avea ocazia de-a lungul saptamanilor care urmeaza sa cunoasca oamenii aflati in spatele functiilor de conducere din administratia locala. Read More...

- Asociația EuroTeleorman demareaza o campanie care are drept obiectiv conștientizarea populației rurale asupra pericolelor pe care le reprezinta deșeurile pentru mediul natural și pentru sanatatea locuitorilor. Se are in vedere educarea populației din mediul rural privind colectarea și reciclarea deșeurilor;…

- Un englez considerat erou dupa atacul de pe Manchester Arena, pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat pentru ca a furat bunuri de la raniti, relateaza Reuters. Christopher Parker le-a spus reporterilor ca, dupa explozie, a sarit in ajutorul unei fete si al unei femei grav ranite…

- Facebook a anuntat luni ca in perioada imediat urmatoare isi va publica in premiera principiile in baza carora administreaza informatiile utilizatorilor. Totodata, compania va publica mai multe tutoriale video cu ajutorul carora cei peste 2 miliarde de utilizatori vor putea invata cum sa isi…

- Proiectul "Oamenii din spatele functiilor" este un proiect care se adreseaza in primul rand cetatenilor Municipiului Campia Turzii care vor avea ocazia de-a lungul saptamanilor care urmeaza sa cunoasca oamenii aflati in spatele functiilor de conducere din administratia locala. Read More...

- Cele doua maimute au fost clonate folosind aceeasi tehnica utilizata in urma cu doua decenii pentru a crea oaia Dolly, astfel trecand peste o bariera tehnica despre care se crede ca ar putea deschide calea clonarii fiintelor umane, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Unul dintre cele mai intersante si inedite proiecte destinate celebrarii Centenarului Marii Uniri a fost demarat la Alba Iulia, miercuri, 24 ianuarie. Proiectul ”100 de chipuri romanesti” presupune realizarea a 100 de fotografii cu cei mai spectaculosi romani ai momentului cu aceeasi tehnica fotografica…

- Seismul de 6 grade pe scara Richter, care s-a produs marti, in largul coastelor insulei indoneziene Java, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, iar peste 130 de cladiri au fost avariate, informeaza agentia de stiri Reuters. "In Cianjur (district in provincia Java de Vest, n.red),…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa isi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Inițiativa acordarii dreptului la calatorie gratuita in transportul public pentru veteranii de razboi nu a fost susținuta de Guvern, comunica NOI.md. Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați PSRM și instituie dreptul veteranilor de razboi și al persoanelor cu dizabilitați de pe urma…

- Pentru ca a cazut prima zapada, iar temperaturile au scazut considerabil, soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu pneuri de iarna. Pana acum nu au fost acordate amenzi, insa oamenii legii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor daca vor circula fara cauciucuri de…

- Incercarea de a le garanta femeilor din Sri Lanka aceleasi drepturi ca barbatilor, in ceea ce priveste achizitionarea si consumarea alcoolului, a fost respinsa de presedintele Maithripala Sirisena, potrivit BBC .

- Pentru noul sau hub local, Facebook incepe cu un mic lot de piețe de testare. Aceste orașe inițiale sunt New Orleans, Louisiana; Olympia, Washington; Billings, Montana; Binghamton, New York; Peoria, Illinois și Little Rock, Arkansas. Utilizatorii de pe piețele de testare vor putea accesa funcția prin…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…