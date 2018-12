Stiri pe aceeasi tema

- Academia Nationala a Artelor si Stiintelor de Inregistrari din SUA a amanat pentru vineri, 7 decembrie, anuntarea nominalizarilor la premiile Grammy, prevazuta initial miercuri, pentru a nu coincide cu funeraliile fostului presedinte american George H.W. Bush (1989-1993), relateaza EFE. …

- Kendrick Lamar isi uneste fortele cu Pharrell si lanseaza impreuna piesa “The Mantra”. Piesa va face parte de pe coloana sonora a filmului “Creed II”, care ii surprinde in prim plan pe Michael B. Jordan si Sylvester Stalone. Soundtrack-ul filmului este produs de nimeni altul decat castigatorul premiului…

- „A Star Is Born”, indelung asteptata productie cinematografica regizata de Bradley Cooper, va avea premiera pe 17 octombrie 2018. Filmul este o compozitie originala, care isi creeaza naratiunea pe baza chimiei incredibile dintre personaje, o tanara actrita si cantareata – al carei rol va fi interpretat…

- Naome Osaka a fost in emisiunea lui Ellen DeGeneres, Naomi Osaka a fost intrebata pe cine place din show-biz-ul american. Proaspata caștigatoare de la US OPEN a l-a numit pe Michael B. Jordan drept favorit, actorul care a jucat in Black Panther. [email protected]_Osaka_ won the #USOpen. Now she has her eyes set…

- Nominalizat la premiile Grammy și autor al unora dintre cele mai cunoscute hit-uri mondiale, Dan Balan a lansat azi „Numa Numa 2”, o continuare a fenomenului „Dragostea din tei”. Videoclipul piesei a fost filmat in Uganda, Africa, acolo unde Dan Balan a avut drept parteneri de filmare peste 100 de copii…

- Cantaretul american de muzica rap, Mac Miller, a fost gasit mort ieri in propria locuinta din statul California, fiind suspectat ca ar fi suferit o supradoza de droguri, relateaza site-ul postului BBC, preluat de Mediafax. Artistul, al carui nume real ...