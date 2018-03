Stiri pe aceeasi tema

- Misterul a fost elucidat. Probabil ați putut observa la supermarket ca afinele sunt intotdeauna acoperite cu un praf alb, foarte ciudat, și uneori ați fost sceptiți daca sa le introduceți in coșul vostru de cumparaturi.

- Dupa ce mai multe persoane s au grabit sa declare ca nu ar zice nu propunerii de a fi nasi de cununie pentru liderul PSD si iubita acestuia, Liviu Dragnea a oferit mai multe explicatii rerefitoare la o viitoare nunta. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a lamurit intr o emisiune TV misterul inelului cu…

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, informatiile aparute potrivit carora s-ar lua in calcul in interiorul PSD varianta candidaturii la presedintie din partea partidului a Principesei Margareta.

- Oasele descoperite pe insula Nikumaroro, din Pacific, in anul 1940, ii apartin celebrei aviatoare Amelia Earhart, potrivit cercetatorilor care le-au analizat. Amelia Earhart, prima femeie-pilot care a zburat peste Oceanul Atlantic, disparut fara urma in anul 1937.

- Zeci de femei au participat, ieri, la un flashmob in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru a atrage atentia asupra violentei domestice. Ele au reclamat atat lipsa de protectie a...

- Claudia Pavel a parasit competiția Exatlon de cateva saptamani și s-a intors de viața de dinainte. Veedeta spune ca a fost experiența unica, pe care ar retrai-o oricand. Despre relația cu Catalin Cazacu a marturisit ca inainte de toate sunt foarte buni prieteni și ține foarte mult la el. “Am spus ca…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Bruneta a dezvaluit care a fost principalul motiv pentru care a decis sa introduca acțiunea de divorți, precizand, totodata,…

- Șlagarul tineretului liberal: “Dau cu zarul 6-5, n-am nevoie de servici”, cantat la paranghelia ”senatorului” Adrian Chiran. Dezvaluiri fabuloase ale ziarului ”Cancan” despre mega-paranghelia organizata de tanara speranța a liberalilor de la Giurgiu, liderul TNL, Adrian Chiran. Tanarul PNL-ist Adrian…

- Lina Boasca, interpretata de indragita actrița Adriana Trandafir, este protagonista unui moment special, in cel de-al șaptelea episod al serialului “Fructul oprit”. Lina ii lasa pe cei dragi fara cuvinte, dupa ce imbraca un costum de cadana și incepe sa danseze din buric. Ana se intoarce din Istanbul…

- La doi ani dupa ce a fost felicitata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, alaturi de alte tinere din județul Gorj care au luat bacalaureatul cu media 10, Delia Ionete caștiga bani frumoși. Tanara nu l-a ascultat pe șeful statului, care a sfatuit-o sa dea țarii noastre „prima sansa” in parcursul…

- Peste 170 de pasageri ai cursei Wizz Air de Londra sunt blocati, in aceasta dimineața pe Aeroportul din Craiova, de mai multe ore, dupa ce aeronava cu care ar fi trebuit sa plece nu a decolat, chiar daca pista este operationala. Directorul Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru, a declarat ca pista aerogarii…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- S-a descoperit ca se pot spune multe adevaruri despre personalitatea unei pesroane in funcție de ora la care s-a nascut. Daca nu stii ora la care te-ai nascut, intreaba-ti parintii. Iata ce spune ora la care ai fost adus pe lume despre tine: 00:00 – 02:00 Acest interval de timp este guvernat de Mercur.…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Un actor celebru din Marea Britanie a anunțat ca a primit un diagnostic crunt, dupa ce s-a dus la medic ca sa iși faca un vaccin antigripal. Starul a ales sa faca publica trista veste prin intermediul unei inregistrari. La scurt timp dupa ce dai play video-ului, acesta marturisește ca are un cancer…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Mezina lui Traian Basescu, Elena, a anunțat de curand ca visul ei de a avea al treilea copil se va implini peste trei luni. EBA traiește o poveste frumoasa de dragoste alaturi de iubitul ei cu 12 ani mai tanar, Catalin ”Tomata”. In familia fostului președinte al Romaniei s-a decretat, insa, ”starea…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Justitia rusa a decis marti ca este legal refuzul serviciilor secrete de a dezvalui circumstantele mortii intr-o inchisoare a KGB a diplomatului suedez Raoul Wallenberg a carui familie incearca sa lamureasca acest mister, transmite AFP. Familia Wallenberg a depus o plangere impotriva urmasului KGB,…

- Viitorul a castigat la ultima faza a meciului partida sustinuta in penultima etapa a acestui sezon regular pe teren propriu cu scorul de 2-1 (1-1) si pastreaza in continuare sanse la accederea in play-off-ul Ligii I. Moldovenii au deschis scorul prin Mihai Roman care a transformat in minutul 10 un penalty…

- Doar 38 de ani avea Alexandru Ene Splentter, era din Barlad, dar iși facuse un rost in viața deprate de granițele țarii natale. A murit insa brusc, intr-un stupid accident, pe o partie de schi din Germania. Era doctor in numerologie, la Institutul Aeronautic German. Alexandru Ene Splentter a fost elev…

- Victoraș Micula, moștenitorul unui imperiu de cateva zeci de milioane de euro, s-a insurat! Nu cu Vica Blochina, cea care l-a și dat in judecata pentru calomnie sperand sa-l jupoaie de jumatate de milion de euro, ci cu o tanara care, spre deosebire de el, are și diploma de bacalaureat. Micul Micula…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- A fost panica in Mexic, vineri (16 februarie), dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe strada Righter, produs la ora locala 17:39. Seismul a durat 1 minut și a fost urmat de 225 de replici. Epicentrul a fost pe coasta oceanului Pacific. Presedintele statului a declarat stare de urgenta. Acesta…

- Divortul dintre Nicolae Guta si Cristina este iminent, dar se pare ca blondinca cu care s-a iubit aproape doi ani a pus o serie de conditii cam incomode pentru manelist. Cei doi au stabilit ca isi vor spune „adio” in mod oficial la sfarsitul lunii.A Cristina si Nicolae Guta s-au inteles in privinta…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Un angajat Rosal face dezvaluiri incredibile despre conditiile de la locul de munca. Cum sunt obligati sa munceasca. Teroarea s-a instalat la Rosal. Angajatii sunt obligati sa vina la munca desi nu au fost platiti. Ultimul salariu primit a fost in Ajunul Craciunului. Oamenilor le este teama…

- Trupul mumificat al unei femei instarite din Elvetia, descoperit in 1975 in Basel, Elvetia, apartine unei rude a actualului ministru de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, potrivit rezultatelor testelor ADN, anunta DailyMail

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Noi cautari ale zborului MH370 au inceput marti, cu ajutorul dronelor submarine, in Oceanul Indian in incercarea de a gasi ramasite ale avionului companiei Malaysian Airlines, la aproape patru ani de la disparitia sa misterioasa cu 239 de persoane la bord, au anuntat autoritatile malaeziene, transmite…

- Locul de veci al soției lui Tutankhamon, unul dintre marile mistere pe care egiptologii s-au concentrat in ultimii ani, ar putea fi descoperit curand. Scanarile radar din zona au indicat prezența unei intrari de mormant necunoscuta pana acum in Valea Regilor din Egipt, iar arheologii au inceput sapaturile.

- Simona Halep și-a adjudecat acum cateva minute primul set al confruntarii din turul I al turneului de tenis de Mare Șlem, Openul Australiei, de la Melbourne, 7-6 cu reprezentanta gazdelor Destanee Aiava. Tot in aceasta dimineața și in aceeași faza a competiției, Sorana Carstea a eliminat-o pe Zarina…

- Misterul microfonului din casa lui Carmen Dan ne-a ținut cu sufletul la gura. EVZ va prezinta legaturile oculte de la varful puterii și razboiul dintre mai-marii zilei. Acum suntem in posesia unor informații care lamuresc intr-un mod neașteptat dedesubturile acestui scandal politic. Care se anunța a…

- Misterul microfonului din casa lui Carmen Dan a fost elucidat! EVZ dezvaluie legaturile oculte de la varful puterii si razboiul dintre mai-marii zilei. Informatiile prezentate lamuresc intr-un mod neasteptat dedesubturile acestui scandal politic, ce se anunta a fi mai tare decat episodul pedofilului…

- Fostul ministru iese la rampa si vine cu noi acuzatii incredibile despre ziaristii care ar fi abonati ai 'statului paralel'. Elena Udrea a marturisit, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ca PDL a platit bani grei catre jurnalisti cunoscuti, in timpul campaniei electorale. Fostul ministru…

- Gigi Becali a fost condamnat, definitiv, in 2013, la trei ani de inchisoare cu executare in "Dosarul Valiza". Ceilalti inculpati in dosar au primit pedepse cu suspendare: Victor Piturca - un an pentru favorizarea infractorului, Alina Ciul si Radu Marino - cate un an si jumatate, iar Teia Sponte -…

- Tottenham a facut spectacol in meciul jucat azi de Boxing Day cu Southampton, pe care l-a caștigat cu 5-2. Dupa meci, jucatorii au facut spectacol in vestiar și au facut tradiționala fotografie de dupa fiecare victorie. Un fapt mai puțin vizibil, dar remarcat cu subtilitate de userii Sport Bible, a…

- Misterul privind obiceiul ciudat de a merge cu spatele al celui mai iubit panda de la Zoo Berlin, Meng Meng, a fost elucidat: femela a invatat ca acest comportament este apreciat de oameni care o recompenseaza cu si mai mult bambus, relateaza joi DPA. Un purtator de cuvant al Zoo Berlin…

- Fostul premier Dacian Ciolos le-a transmis un mesaj romanilor, ingrijorat de schimbarile din justitie, pe care le pregateste coalitia PSD-ALDE-UDMR in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- Dupa ce s-a speculat ca ar fi fost exclus din lotul Viitorului in urma unui scandal pe care l-ar fi avut in vestiar cu brazilianul Eric, goalkeeper-ul Viitorului, Victor Ramniceanu, a declarat ca sta departe de gazon din cauza unei accidentari la genunchi, dezmintind ipoteza unui conflict. "Am o problema…