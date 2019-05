Ken Follett va publica un text inedit despre Notre-Dame

Titlul lucrarii nu a fost precizat, dar beneficiile si drepturile de autor obtinute in urma vanzarii cartii vor fi in totalitate donate catre Fondation du Patrimoine, organizatie care are drept obiectiv strangerea de fonduri in vederea reabilitarii constructiilor din patrimoniul public, a precizat editura intr-un comunicat.

Catedrala Notre-Dame ''intruchipeaza relatia noastra cu Istoria. Constructia Notre-Dame a inceput in 1163, acum aproape 1000 de ani. Cand asistam la distrugerea unui asemenea edificiu, e ca si cum ar muri o persoana'', a marturisit scriitorul pentru AFP, in ziua care…