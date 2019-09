Stiri pe aceeasi tema

- Geoffry Hairemans (27 de ani) susține ca „antrenorul m-a folosit incercand sa ma faca sa cedez. A sperat sa las capul jos și sa joc prost. N-a avut succes”. Loți Boloni a avut o relație buna cu Geoffry Hairemans, chiar daca nu l-a folosit prea mult in doi ani la Antwerp. Antrenorul a regretat la un…

- O eroare administrativa i-ar fi putut lua lui Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, ceea ce reușise pe teren. 4-1 cu Beveren, trei puncte și locul 2 in Jupiler League. In minutul 78, Loți Boloni l-a inlocuit pe Aurelio Buta cu Robbe Quirynen. L-a folosit pe debutantul in varsta de 17 ani fara a avea…

- FCSB a pierdut cu Alashkert, 2-3, dar s-a calificat in turul III al preliminariilor Europa League, scor 5-3 la general. Dupa infrangerea cu armenii, Gigi Becali a decis sa-l transfere pe fundașul Valentin Crețu, 30 de ani, de la Gaz Metan. Ramas fara antrenorul Bogdan Andone, care și-a dat demisia, Becali…

- Jucator al echipei Benfica, el a jucat sub forma de imprumut la Al Hilal si in sezonul trecut. In varsta de 28 de ani, cu 48 de selectii in nationala peruana, el mai avea doi ani de contract cu Benfica si a fost transferat la Al Hilal pentru noua milioane de euro.

- Tehnicianul Daniel Oprita (37 ani), a fost prezentat oficial, luni, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal CSA Steaua din Liga a IV-a, el declarand in cadrul unei conferinte de presa ca isi doreste sa castige din nou trofee cu echipa la care a activat si ca jucator. "Sunt bucuros ca am…

- De Telegraaf susține ca "Ianis Hagi nu a fost nicio clipa pe lista lui Ajax. Exemplul clasic de folosire abuziva a numelui Ajax pentru a face o imagine mai buna unui jucator". Ianis Hagi s-a inteles cu Genk si va evolua in Champions League. Urmeaza vizita medicala Cotidianul olandez…

- Antrenorul roman Ladislau Boloni a fost atacat de fostul sau jucator, Jelle Van Damme (35 de ani, fundaș central). Van Damme a plecat in aceasta vara de la Royal Antwerp pentru a semna din postura de jucator liber de contract cu KSC Lokeren, iar acesta a vorbit in termeni duri despre Boloni, afirmand…

- Fostul international brazilian Julio Baptista, care s-a aflat sub contract cu CFR Cluj in sezonul trecut, a pus capat carierei de jucator si se pregateste sa devina antrenor, urmand sa preia una dintre echipele de juniori ale clubului spaniol de fotbal Valladolid,