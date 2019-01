Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat faptul ca e convins ca Romania va face fata mandatului de presedinte al Consiliului UE. Liderul Uniunii a fost critic si in ceea ce priveste organizarea ceremoniei de la Ateneu, punctand faptul a primit „foarte tarziu” invitatia la eveniment.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca Romania este pregatita pentru președinția Consiliului Uniunii Europene. Acesta a comentat ceremonia de preluare a președinției de la Ateneul Roman, unde fostul eurodeputat Adrian Severin, condamnat in instanta si fiul premierului Viorica Dancila au stat…

- ​Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler spune ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic sa valorifice perioada celor sase luni in care detine presedintia Consiliului Uniunii Europene deoarece nu exista un proiect de tara definit in acest context.

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor. "In perioada de pregatire…

- "Eu m-am referit in mod clar, si am vazut ca si premierul a inteles, la faptul ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic. Suntem tot timpul in scandaluri, reclamatii. Eu mi-as fi dorit ca in aceasta perspectiva sa ne pregatim, sa existe un fel de armistitiu, sa renuntam la acest sistem…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, la Parlament, ca inca asteapta ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa explice de ce a afirmat ca Romania nu este pregatita sa preia sefia rotativa a Consiliului UE.

- Acordul pe justitie propus de ALDE este un apel la responsabilitate si reprezinta poate ultimul „tren” in ceea ce priveste exercitarea cu succes a presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, sustine liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Presedintele ALDE mai atrage atentia ca Romania este…