'Eu as vrea sa vad o guvernare coerenta, corecta, buna, ceea ce n-am vazut, din pacate, de cand am plecat noi de la guvernare, din Guvernul Ungureanu. Nu am fost multumit nici cu guvernul actual, nici cu guvernele precedente. Ultimul guvern cu care am fost multumit a fost Guvernul Ungureanu. Nici cu Guvernul Ponta nu am fost multumit, am si plecat din acel guvern', a spus Kelemen Hunor, solicitat de jurnalisti sa comenteze situatia din PSD. El a adaugat ca nu e treaba sa ce se intampla in principalul partid de guvernamant.

'Nu e treaba mea. Nu sunt membru PSD, nici macar simpatizant…