Virgin Radio Throwback – 23 septembrie 2018 (Tracklist)

Tiesto – Adagio For Strings Dash Berlin feat. Emma Hewitt – Waiting Alesso vs. One Republic – If I Loose Myself Ferry Corsten – Made Of Love Mickey – Sweet Baby Yakoto – Without You (Sergio Fernandez In Respect To The Soul Remix) Funky Fat – Jealousy (Severino Remix) Ali Love – Another… [citeste mai departe]