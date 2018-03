Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, cere Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, de amendare a primarilor localitatilor decorate in culorile steagului maghiar, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Punctul culminant al manifestarilor de la Satu Mare, dedicate „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni” l-a constituit dezvelirea statuii lui Szechenyi Istvan, unul dintre personajele marcante ale Revoluției din 1848. Statuia se afla amplasata in parcul din Piața Libertații. Opera de arta a fost dezvelita…

- Mii de satmareni au participat azi (15 martie) dupa-amiaza la suita de manifestari dedicata „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni”. Evenimentul a inceput la ora 17.00 in Parcul din Piața Eroilor Revoluției. S-au depus jerbe de flori și coroane la bustul poetului Petofi Sandor. Dupa acest moment s-a pornit…

- Presedintele PNL Sighetu Marmatiei, Daniela Onița-Ivașcu a transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in Sighet traiesc mai multe minoritați in pace, armonie și buna colaborare și toți avem același țel: binele orașului in care conviețuim . „La Mulți Ani,Maghiarilor de pretutindeni!…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari. ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea…

- Sarbatorirea de catre maghiari a sarbatorii nationale 15 Martie, care este si Ziua maghiarilor de pretutindeni, este dublata in acest an si de implinirea a 170 de ani de la Revolutia Maghiara din 1848, iar UDMR va organiza principalul eveniment la Satu Mare, acolo unde s-a deschis un teatru, la 5 zile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat sambata, in cadrul Congresului extraordinar al PSD, ca formatiunea pe care o reprezinta va sustine coalitia de guvernare in Parlament atata timp cat ''actiunile si deciziile ei servesc binele comun''. 'Vom sustine aceasta coalitie in Parlament pana cand…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru Agerpres, ca este nevoie de o colaborare strategica intre Romania si Ungaria, la fel cum este necesar ca Romania sa aiba parteneriate si politici de vecinatate cu toate statele din jurul sau. In context, el s-a referit la necesitatea dezvoltarii…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat azi, 3 martie, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita „polemica” pe acest subiect, precizeaza www.dcnews.ro. Liderul UDMR a spus ca manifestarea centrala…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca cea mai mare problema este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de tara, iar din acest motiv Romania arata "ca un vapor fara capitan". "In aceasta dimineata…

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca problema maghiara nu e nici de departe solutionata in Romania si citeaza concliziile unui raport al Consiliului Europei. Liderul maghiar sustine ca Romania transmite in exterior, in special pe cai diplomatice, imaginea unei țari model in privința respectarii…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guven in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara. In ceea ce privește opozitia, acesa a spus ca s-a “destramat” si nu poate propune comunitatii maghiare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a pledat marti pentru dialog cu oficialii Comisiei Europene, adaugand ca nu crede ca acestia sunt dezinformati pe tema Legilor Justitiei. Intrebat daca institutiile europene sunt dezinformate in privinta Legilor Justitiei din Romania, el a raspuns: "Nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca este surprins de votul in Parlament pentru guvernul condus de Viorica Dancila. Hunor a precizat ca 2018 ar trebui sa fie unul al proiectelor importante, nu al “luptei pentru putere”. ”In 2018 va fi nevoie de un dialog permanent intre toate fortele…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs de o duritate fara precedent in Parlament. Acesta a refuzat sa vorbeasca despre programul de guvernare al PSD și despre echipa ministeriala, insa a atras atenția ca Romania se indreapta spre un destin tragic, pentru ca toate”Nu este o situație…

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila. UPDATE: Kelemen Hunor anunța ca UDMR susține Guvernul Dancila „Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaaceptabila. „Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam de la Mihai Tudose, pentru ca nu are…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute în 2018 si legiferate.…

- Șefii partidelor maghiare din România: UDMR, PPMT si PCM au semnat o declarație comuna prin care cer autonomie regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala. ”La sfârsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia…

- Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, și parlamentarii Ioana Bran, Octavian Petric și Gabriel Leș au prezentat astazi, 28 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa un scurt bilanț la final de an și la implinirea unui an de guvernare PSD in Romania. Aurelia Fedorca a declarat ca anul 2017…

