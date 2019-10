Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, le propune celorlalti candidati la alegerile prezidentiale sa accepte un pact prin care se angajeaza la o campanie "fara atacuri la persoana si jigniri", bazata pe proiecte. "Peste o saptamana incepe campania oficiala si am vazut ca in aceasta toamna era la moda, fiecare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, și-a depus astazi candidatura pentru alegerile prezidențiale, la Biroul Electoral Central (BEC). Acesta a venit pe o trotineta electrica la sediul BEC, ca "sa avem grija de mediu". "Am venit cu aceasta trotineta electrica ca sa dau un mesaj pentru fiecare om, fiecare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a fost desemnat, vineri, la Targu Mures, de catre Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) candidatul formatiunii la alegerile prezidentiale, crede ca va fi votat si de catre romani in alegerile prezidentiale. La europarlamentare, UDMR a primit peste 20.000…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a fost desemnat, vineri, la Târgu Mures, de catre Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) candidatul formatiunii la alegerile prezidentiale, crede ca va fi votat si de catre români în alegerile

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca UDMR isi va stabili candidatul la alegerile prezidentiale din acest an in 28 august, precizand ca nu este obligatoriu ca el sa fie cel care va intra in cursa pentru Cotroceni.

- Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, ca organizatia judeteana de partid o va sustine pe Viorica Dancila in campania pentru alegerile prezidentiale si vor fi facute sondaje de opinie pentru a vedea cum pot fi maximizate sansele candidatului social-democrat pentru functia…

- "S-a luat o decizie, noi am sustinut o alta idee, am sustinut ideea de avea un alt candidat astfel incat sa ne maximizam sansele la presedintia Romaniei. In momentul de fata nu pot sa va spun ce sanse avem, probabil si noi, pe Olt, vom face o serie de sondaje pentru a vedea care sunt sansele noastre…

- Liberalii intentioneaza sa isi stabileasca si sa isi anunte candidatii pentru primariile resedinte de judet inca din aceasta toamna, pentru a se merge, in campania de la prezidentiale, si cu cei care vor cere votul pentru alegerile locale, anul viitor. Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a…