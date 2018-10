”E nevoie de o reforma”

”Uniunea Europeana este relativ puternica din punct de vedere economic, este in competitie cu SUA, cu China, cu Rusia. Este intr-o competitie in care nici o tara, de una singura, nu va putea avea succes. Uniunea Europeana, din punct de vedere politic, este foarte slaba. Degeaba este puternica din punct de vedere economic daca nu exista, din punct de vedere militar, daca astazi este in incapacitatea de a lua niste decizii doar pentru ca o birocratie crede ca stie mai bine ce ii trebuie unei comunitati minoritare. Da, este nevoie de o reforma, pentru aceasta reforma…