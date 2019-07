Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a declarat, vineri seara, ca alianța USR-PLUS a stabilit ca Dan Barna sa fie candidatul la alegerile prezidențiale, iar el sa fie desemnat premier, dupa ce alianța 2020 USR-PLUS va ajunge la guvernare, relateaza Mediafax.„Daca rezultatul acesta va fi avizat de conducerile celor…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a scris, duminica, pe Facebook, ca se gandește serios sa candideze la alegerile prezidențiale.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru trafic de organe ”Ma gandesc foarte…

- Analistul politic Stelian Tanase susține ca odata ce PSD va fi preluat oficial de Viorica Dancila caderea partidului va continua. El susține ca la alegerile prezidențiale PSD va obține 14-15%, ceea ce va da naștere unei rebeliuni in partid, iar baronii vor da partidul pe mana oricui le promite un…

- Alegerile europarlamentare din acest an an sunt cele mai importante de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana, a declarat luni, la Deva, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, el adaugand ca se doreste o mobilizare foarte buna a comunitatii maghiare la vot si sustinerea candidatilor Uniunii.…

- Incurajam comunitatea maghiara ca la alegerile pentru Parlamentul European sa voteze cu UDMR, iar la referendum sa voteze cu DA la ambele intrebari, a subliniat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, astazi, la Satu Mare, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Kereskenyi Gabor, presedintele organizatiei…