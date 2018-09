Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca formatiunea pe care o conduce nu va deschide un alt subiect de discutie referitor la prioritatile legislative cu PSD-ALDE pana cand nu se va rezolva...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a abtinut sa comenteze situatia PSD dupa CExN de vineri, precizand ca nu este "psihologul pesedistilor" si nu e menirea sa sa faca dreptate si sa imparta adevarul in alte partide. "Habar nu am, de unde sa stiu eu. Eu nu sunt psihologul pesedistilor.…

- Intr-o prelegere susținuta luni la Academia Romana, istoricul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ofera o magistrala lecție de istorie ungurilor, care n-au incetat și probabil n-o vor face niciodata sa viseze la autonomie in cadrul statului roman

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca nu este acum momentul pentru ca Guvernul sa dea o amnistie si o gratiere deoarece societatea romaneasca e prea divizata pentru a putea discuta rational pe marginea...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o "minciuna generala" faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta formatiune. "Noi am ales sa iesim din sala deoarece aceasta motiune nu vorbeste despre viitor (...) Am…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost intrebat luni daca ar sustine un demers de schimbare din functie a actualului presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in contextul anuntului facut de PNL ca va initia o campanie de strangere de semnaturi in acest sens, raspunsul fiind ca acest lucru…