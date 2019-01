Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-un interviu la RFI, ca Guvernul nu ar fi trebuit sa adopte OUG privind masurile fiscale cu doar cateva zile inainte de terminarea anului calendaristic si fiscal. El precizeaza ca Uniunea nu sustine aceste masuri luate brusc si fara o dezbatere.Citește…

- Referindu-se la ”taxa pe lacomie”, Kelemen Hunor a spus ca nu crede ca va rezista in Parlament. Liderul UDMR a zis ca nu se poate anunța așa ceva pe final de an pentru ca firmele nu pot sa-și faca planuri. Ordonanța de Urgența nr. 114/2018 a fost publicata, la finalul anului, in Monitorul…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice ale premierului, a spus, vineri seara, ca a discutat cu Ion Tiriac o parte dintre masurile luate prin recenta Ordonanta de Urgenta care introduce mai multe modificari fiscale.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, referitor la ordonanta de urgenta cu privire la masurile fiscale anuntate de ministrul Finantelor, ca astfel de masuri au clar un impact negativ in economie prin faptul ca nu au fost pregatite, subliniind ca spera ca s-a inteles apelul sau ca guvernantii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca ordonanta de urgenta cu privire la masurile fiscale anuntate de ministrul Finantelor va fi data probabil vineri, intr-o sedinta de Guvern. „Se pare ca maine vor adopta. A mai fost nevoie, din cate am inteles de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile,…

- Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pe ordonanța de urgența care conținea masurile fiscale anunțate de Eugen Teodorovici, inclusiv "taxa pe lacomie", a confirmat joi, Dumitru Coarna, membru al CES, potrivit mediafax.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa premierului:’Ati…

- Companiile din industria telecom considera ca proiectul Ordonantei de Urgenta privind masuri fiscal-bugetare, facut public marti de ministrul Finantelor, introduce si majoreaza taxe la un nivel apreciat excesiv si blocant pentru dezvoltarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice.