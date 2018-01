Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic! In urma ședinței CEx din aceasta seara, s-a decis ca premierului sa-i fie retras sprijinul politic, urmand ca acesta sa iși depuna mandatul. Președintele PSD, Liviu Dragnea nu a facut nicio propunere clara in aceasta seara, el urmand sa iasa maine cu propunerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru MEDIAFAX, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a indicat conflictul dintre Guvern și partid ca unul dintre motivele principale pentru care Mihai Tudose a pierdut sprijinul partidului. „Exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului”, a spus Dragnea. El a spus ca membrii PSD au așteptat…

- Uniunea Salvați Romania reacționeaza la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și anunțul demisiei acestuia. Formațiunea de opoziție ii cere președintelui Iohannis sa nu mai accepte desemnari din partea PSD-ALDE pentru funcția de premier și sa provoace alegeri anticipate.„USR…

- Ramas fara sprijin politic, Mihai Tudose și-a anunțat oficial demisia, luni seara, dupa ședința Consiliului Executiv (CEx) al PSD. La ieșirea din sediul PSD, Tudose a anunțat ca pleaca cu fruntea sus din functia de premier si a spus ca nu va asigura interimatul. ”In seara asta sau maine dimineata…

- Laszlo Tokes vrea ca premierul Mihai Tudose sa demisioneze, urmare a declarațiilor acestuia despre autonomia ținutului secuiesc. Totodata, eurodeputatul a solicitat suspendarea colaborarii dintre UDMR si partidele de guvernamant, daca demisia lui Tudose intarzie sa vina.Miercuri seara, Tudose…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- PSD a castigat alegerile din 2016, dar in numai un an a schimbat deja un prim ministru, Sorin Grindeanu, dupa ce o prima nominalizare pentru postul de premier - Sevil Shhaideh - fusese respinsa. In aceste conditii, daca PSD ii retrage acum sprijinul lui Mihai Tudose, iar acesta demisioneaza, ar trebui…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- "Mihai Tudose s-a angajat in fața Comitetului Executiv al PSD ca daca partidul ii cere, el iși va da demisia. Este un gest de onoare," a spus Marius Pieleanu. Pieleanu spune ca un membru al Comitetului Executiv Național al PSD ii va cere demisia, iar votul va fi pentru debarcarea premierului…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca "este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece". "Premierul are decizia vizavi de ministri,…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara, într-o emisiune TV, ca scandalul public generat de conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, este "un lucru foarte grav" și a afirmat ca

- Niculae Badalau a facut o afirmatie soc intr o emisiune tv legata de scandalul din PSD. Presedintele executiv al partidului sustine ca, luni, trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan, scrie Romania TV.Exista o disputa de partid care a fost accentuata…

- Presedintele executiv PSD, Niculae Badalau, spune ca in sedinta de luni a Comitetului Executiv National trebuie sa se decida cine pleaca - premierul Mihai Tudose sau ministrul de Interne, Carmen Dan. "Este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece", a afirmat Badalau, duminica seara, la Antena 3. Presedintele…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, continua atacul dupa declaratiile facute recent de premierul Mihai Tudose privind o eventuala autonomie a Tinutului Secuiesc. Liderul maghiar a declarat, sambata, la Turda, ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta in secolul al XXI-lea pentru apararea identitatea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut o serie de afirmații halucinante, sâmbata, la Turda, în contextul recentului scandal diplomatic dintre România și Ungaria, declanșat ca urmare a unei declarații facute de premierul Mihai Tudose la

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat șocat de afirmațiile premierului Mihai Tudose care i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc” daca vor arbora pe instituții steagul Ținutului Secuiesc, excluzand din start ideea autonomiei acestora. Șeful Uniunii…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor considera inacceptabile declaratiile premierului Mihai Tudose, care a comentat rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc semnata la Cluj-Napoca. Hunor a spus ca asteapta scuze si ca declaratia sa nu va ramane fara consecinte. ”Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam…

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, considera ca romanii au de suferit in urma conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan. Acesta susține ca este, de fapt, un joc politic și nu dorește ca partidul pe care il conduce sa se amestece in certurile PSD-ului.…

- "Carmen Dan nu trebuie sa-si dea demisia. Noi avem grija ca acest Guvern sa functioneze bine. Daca este o guvernare proasta, partidul pierde foarte mult. Nu poate premierul sa ceara asa demisia. Trebuia sa ceara demisia in forul partidului. Nu trebuia sa comunice aceste lucruri in presa", a zis Niculae…

- Liberalii solicita demisia ministrului de Interne si a sefului Politiei Romane si ii cer premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor, a declarat joi presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL solicita demisia atat a sefului…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Intrebat cum vede noua cerere a presedintelui Iohannis de a demisiona de la conducerea Camerei, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu-i prima data. Are aceasta placere: mai pune o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia. Asa se lucreaza, coordonat". Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri…

- Moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose va fi dezbatuta și votata, joi, de la ora 11.00, in Plenul Parlamentului. Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, trebuie sa plece imediat din funcții pentru ca au mințit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anunțate. "Prim-ministrul Mihai Tudose și ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie…

- Liviu Dragnea a declarat, în exclusivitate la Punctul de întâlnire, de la Antena 3, ca nu a dorit înlocuirea din functie a premierului Mihai Tudose, în ciuda tensiunilor aparute între ei, înaintea CEx-ului PSD de acum doua saptamâni. Președintele…