- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata ca actuala criza politica trebuie rezolvata foarte repede si ca Uniunea democrata Maghiara din Romania va vota o eventuala motiune de cenzura depusa de Opozitie. Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie politica…

- Klaus Iohannis este primul președinte care nu a adresat maghiarilor niciun mesaj cu ocazia zilei de 15 martie, în cei cinci ani de mandat, a declarat, sâmbata, Kelemen Hunor, la o dezbatere din Harghita. Președintele UDMR susține ca numarul maghiarilor care îl susțin pe Iohannis s-a…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea a decis sa voteze motiunea de cenzura, pentru ca vrea sa sanctioneze „incapacitatea administrativa si politica a Guvernului in cazul Valea Uzului". Chiar si cu voturile UDMR, motiunea nu are in acest moment, pe hartie, necesarul pentru a trece si guvernul…

