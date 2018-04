Stiri pe aceeasi tema

- Legislatia trebuie amendata astfel incat sa nu se mai intample abuzuri, declara despre protocoale presedintele UDMR, Kelemen Hunor, potrivit caruia nu este in folosul nimanui sa existe echipe mixte, de procurori si ofiteri din servicii, care fac dosare impreuna.

- "Din punctul meu de vedere, acesta este elementul esential al problemei in acest moment, iar nu faptul ca protocolul a fost pus in aplicare de catre mii de procurori, asa cum se sustine chiar de catre semnatarul protocolului. Punerea in aplicare a protocolului de catre procurorii care functioneaza pe…

- Presedintele CSM Poli Iasi, Adrian Ambrozie, a lasat sa se inteleaga ca gruparea pe care o conduce nu il va vota pe Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia FRF. "Nu am luat o decizie, pentru ca va trebui sa ne intalnim si cu domnul Puscas, e singurul cu care nu ne-am intalnit. Dar vreau sa…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca decizia CCR privind Liceul Romano-Catolic reprezinta un mesaj ”extrem de dur” catre comunitatea maghiara, ca nu are dreptul la o scoala, afirmand ca ”Romania nu este stat model in ceea ce priveste drepturile minoritatilor nationale”. …

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Un...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat sambata, in cadrul Congresului extraordinar al PSD, ca formatiunea pe care o reprezinta va sustine coalitia de guvernare in Parlament atata timp cat ''actiunile si deciziile ei servesc binele comun''. "Vom sustine aceasta coalitie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca, din moment ce nu se mai poate face nimic, subiectul legat de DNA si de schimbarea din functie a Laurei Codruta Kovesi trebuie inchis asa cum e in acest moment. "Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la finalul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca in mod intentionat in cadrul sedintei nu s-a facut nicio referire la discutiile din ultimele zile privind conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, intrucat el considera…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca formatiunea pe care o reprezinta este criticata pentru ca a ajuns la o intelegere cu coalitia PSD-ALDE, dar a subliniat ca doar aceste partide au fost dispuse la dialog,…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat din nou, miercuri, pe secretarul sau al Justitiei Jeff Sessions, catalogand ”rusinoasa” procedura pentru care a optat in vederea anchetarii unor eventuale abuzuri in domeniul supravegherii, scrie AFP. ”De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa…

- Kovesi, invitata la audieri. CSM discuta procedura de revocare initiata de ministrul Justitiei Sectia pentru procurori a CSM o invita pe Laura Codruta Kovesi marti la audieri, dupa procedura de revocare initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Kovesi nu a confirmat inca prezenta la CSM. De…

- Revocarea lui Kovesi. UDMR: Dupa raportul despre DNA, era imposibil sa ajungi la alta concluzie Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, dupa analiza prezentata de Tudorel Toader, era aproape imposibila o alta concluzie decat declansarea revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "A…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- San-Mihai este o localitate romaneasca pura unde se pastreaza cu sfințenie limba, graiul, portul și mai ales obiceiurile. In majoritatea cazurilor locuitorii de aici iși duc traiul prin Elveția și peste Ocean. Și asta nu de azi sau ieri, ci de zeci de ani. Sunt chiar multe cazuri in care au cetațenia…

- Poli Iași se afla pe locul 7 in Liga 1, cu 36 de puncte, cu doua sub Viitorul și Dinamo, formații aflate pe loc de play-off. Președintele moldovenilor, Adrian Ambrosie, iși face insa planuri mari. E convins ca echipa poate accede in play-off, unde are de luat o revanșa in partidele cu CFR Cluj și U…

- "Afirmatia domnului Mihai Tudose, conform careia 'daca steagul acela (secuiesc) flutura in vant, toti cei responsabili de acolo flutura si ei langa steag', reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 si art. 15 din OG nr. 137/2000, republicata, cu modificarile…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor spune, joi, ca accepta scuzele publice exprimate de Mihai Tudose fata de comunitatea maghiara pentru declaratiile facute pe 10 ianuarie, cand fostul premier declara ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo (Tinutul Secuiesc - n.red.), toti vor flutura…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat marti, dupa sedinta grupurilor reunite, de la Parlament, ca Uniunea nu va sustine un prag valoric la abuzul in serviciu. In ceea ce privește legile justitiei, liderul maghiarilor a pledat pentru ca deciziile CCR sa fie respectate.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca a avut, luni dimineata, o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, la initiativa acestuia. Kelemen a spus ca UDMR va lua la ora 14.00 o decizie privind votarea Cabinetului Dancila, iar despre intalnirea cu Orban a spus ca, pentru a fi convins cu cateva…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, deplange moartea, la numai 63 de ani, a senatorului Verestoy Attila, presedintele Organizatiei Odorheiu Secuiesc a formatiunii, subliniind ca acesta a fost un om deosebit, un coleg si un prieten, un politician de exceptie, dedicat comunitatii maghiare, pe care a…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. "Nu am discutat…

- Kelemen Hunor: Vocea statului roman nu e auzita in politica externa Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice…

- “Si-a îndeplinit în mod defectuos atributiile de serviciu referitoare la atribuirea si plata serviciilor de deszapezire a localitatii Floresti, prin efectuarea unor plati nelegale, concretizate în semnarea platilor sau asumarea lor, în cuantum total de 123.516,4 lei…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, lun seara ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice. „Din moment ce…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat."Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut o serie de afirmații halucinante, sâmbata, la Turda, în contextul recentului scandal diplomatic dintre România și Ungaria, declanșat ca urmare a unei declarații facute de premierul Mihai Tudose la

- Presedintele UDMR, despre declaratia lui Tudose: M-a socat, sa o retraga, astept scuze Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaceptabila.…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute în 2018 si legiferate.…

- "Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- PNL respinge solicitarile de autonomie ale partidelor maghiare. Rezolutia semnata la Cluj PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca în Constitutie…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. …

- Uniunea Democrata Maghiara din România, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, o luare de pozitie comuna în vederea alinierii conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-o…