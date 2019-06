Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Cluj-Napoca, dupa sedinta Consiliului Permanent, ca formatiunea sa si-ar dori sa adauge un text propriu la motiunea de...

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat,vineri, ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist". Orban susține ca ruptura dintre Uniune și actuala coaliție guvernamentala poate fi probata doar prin susținerea de catre parlamentarii UDMR…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, sambata, ca i-a fost refuzat "fara nicio explicatie clara" accesul in Ucraina, unde intentiona sa participe la un eveniment dedicat implinirii a 30 de ani de la infiintarea Uniunii

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat partidele romanești care nu prezinta, inaintea alegerilor pentru Parlamentul Europan, subiecte de politica europeana, ci doar subiecte interne, candidații abordand teme naționaliste, „piperate cu șovinism și mesaje anti-maghiare”.Kelemen Hunor a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la o dezbatere sustinuta de candidatii Uniunii la europarlamentare, ca partidele romanesti abordeaza, in pregatirea alegerilor europarlamentare, chestiuni de politica interna, nu teme de interes european, cum ar fi firesc. "Partidele romanesti sunt…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca formatiunea sa nu-l va sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, în cazul motiunii simple îndreptate împotriva sa si ca parlamentarii Uniunii îl vor sanctiona prin vot.

- Plenul Camerei Deputatilor voteaza, miercuri, la ora 12.00, motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In dezbaterea de marti seara, doar ALDE l-a sustinut, cei de la PSD, prin vocea lui Florin Iordache, reprosandu-i ca nu a dat Ordonanta pe Codurile Penale. UDMR a anuntat, prin…