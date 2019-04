Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca PSD și ALDE au peste 30 de voturi in plus, fața de cele necesare pentru a trece Guvernul și i-a dat asigurari Vioricai Dancila ca in cazul in care vine cu restructurarea Guvernului in Parlament, nu va fi absolut nicio problema. "Cu Iohannis la Cotroceni…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va incerca sa nu ii incurce nici pe cei din Opozitie. 'UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va...

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune, la RFI, ca, cel mai probabil, Uniunea nu va vota o noua lista a Executivului în cazul în care PSD-ALDE vor decide sa faca schimbarile din Cabinetul Dancila printr-o restructurare guvernamentala în Parlament. El spune ca UDMR îi va lasa pe cei…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, pe tema justiției, ca partidul sau sustine eliminarea ordonantelor de urgenta din legiferarea Guvernului, cu exceptia situatiilor de criza, catastrofa sau razboi. „Rezultatul referendumului este previzibil. Nimeni nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca Uniunea va fi reprezentata la consultarile de la Cotroceni privind referendumul pe justitie, subliniind insa ca orice astfel de consultare populara in Romania are o finalitate neprevazuta potrivit Agerpres. "Vom spune punctul nostru de vedere,…

- Senatul a votat, in aceasta saptamana, in calitate de prima Camera sesizata, un proiect de lege al UDMR care prevede obligativitatea Guvernului de a stabili in fiecare an, pana la data de 15 ianuarie, zilele lucratoare care preced sau succed sarbatori legale pentru care se acorda zi libera, anunta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, dupa anuntarea celor doui propuneri, ca un nou refuz din partea presdintelui Klaus Iohannis ar fi "dezastruos", si ca PSD ar urma, atunci, sa ia o noua decizie, in urma acestei situatii. Premierul a anuntat, in Parlament, dupa sedinta CEX al PSD, ca va trimite…