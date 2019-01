Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca asteapta cu mare interes sa vada daca diplomatia romaneasca va fi in stare de o ofensiva diplomatica astfel incat in acest an, la finele presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Romania sa aderae la spatiul Schengen. "Sper ca va incepe un mars diplomatic pentru ca Romania, in 2019, sa fie acceptata in zona Schengen. Pentru ca Romania indeplineste conditiile tehnice (...) si fiecare taraganare, fiecare amanare si fiecare motiv invocat nu face altceva decat sa dovedeasca,…