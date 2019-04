Stiri pe aceeasi tema

- UDMR va vota in favoarea motiunii depuse la Senat impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, asa cum a votat si la Camera Deputatilor pe acelasi subiect, a anuntat, luni, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. "Astazi, in grup, colegii mei de la Senat au votat in unanimitate ca vor sustine…

- "Astazi, in Biroul Executiv, am luat decizia de a initia o motiune impotriva ministrului Tudorel Toader, motiune care va fi depusa la Senat in cursul acestei saptamani", a declarat Ludovic Orban, luni, la finalul Biroului Politic al PNL. Presedintele PNL a tras, totodata, un "semnal de alarma"…

- Motiunile simple pe Justitie si Finante vor fi supuse miercuri votului plenului Camerei Deputatilor. Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, intitulata 'Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie', initiata de 91 de deputati de la PNL si USR, a fost dezbatuta…

