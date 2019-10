Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca "se contureaza un guvern liberal monocolor", dar precizeaza ca Uniunea nu ii va acorda un "cec in alb" lui Ludovic Orban. "Se contureaza un guvern monocolor...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca "se contureaza un guvern liberal monocolor", dar precizeaza ca Uniunea nu ii va acorda un "cec in alb" lui Ludovic Orban, potrivit Agerpres."Se contureaza un guvern monocolor liberal, probabil. Vom vedea. Probabil ca marti va fi cunoscuta propunerea,…

- Ludovic Orban, președintele PNL și omul cu cele mai mari șanse de a ajunge la Palatul Victoria, a declarat, joi seara, la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis a negociat cu politicieni din Parlament, fara a preciza daca erau din Opoziție sau de la PSD, pentru a vota moțiunea de cenzura.”Eu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita premierului Viorica Dancila sa se prezinte de urgenta in Parlament pentru a clarifica sustinerea Executivului, aratand ca prim-ministrul este obligat sa faca acest demers pana cel tarziu luni, in caz contrar fiind "unica persoana responsabila pentru consecintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament "oricand pot aparea surprize". In plus, el anunța ca moțiunea…

- Sociologul Marius Pieleanu a apreciat miercuri, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis are interesul electoral ca Viorica Dancila sa ramana premier cat mai mult timp. El a zis, inainte ca șeful statului sa anunțe la ora 18.00 daca accepta remanierea și miniștrii interimari, ca Iohannis va incerca…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la moțiunea precedenta, pe care a votat-o. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, relateaza Mediafax.Kelemen Hunor…