Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, referitor la posibilitatea semarii unui pact pe justiție semnat de toate partidele politice, ca de doi ani se vorbește numai despre justiție și ca ar trebui asumate astfel de documente și pe alte domenii, precum infrastructura și educație.„Daca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat deranjat de modificarile ”de la o zi la alta” aduse Legii offshore, afirmand ca nu au existat explicatii sau argumente rationale, financiare, motiv pentru care a cerut retrimiterea in comisiile de specialitate. Liderul UDMR spune ca de la Senat la Camera…

- Klaus Iohannis a participat la o acțiune de curațenie naționala, in cadrul campaniei „Let’s Do It, Romania”. Președintele a mers cu bicicleta la padurea Cernica, unde se aflau mai mulți voluntari și a adunat alaturi de aceștia gunoaie. „Avem o tara extraordinar de frumoasa. Din pacate, multi considera…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, la inceputul sedintei Colegiului National al partidului ca Romania se afla in „apocalipsa pestei porcine”, iar membrii Guvernului „chefuiesc cateva zile la mare”, adaugand ca „este o guvernare anti-nationala”.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre scrisoarea lui Rudolph Giuliani, ca nu se poate minimaliza ceea ce spune ”prin tot felul prin afirmatii fara substanta”. Potrivit liderului maghiar, de la nivelul lui Giuliani se vede o problema pe care Romania deseori refuza sa o vada.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, cu ocazia inaugurarii unei expozitii in cadrul Zilelor Culturale Maghiare, ca prin actiuni culturale romanii si maghiarii se pot cunoaste mai bine si pot proiecta impreuna viitorul. "Scopul nostru este sa aratam in acest an contributia comunitatii…

- Presedintele organizatiei Consiliul pentru Demnitate Umana (HDC), Zoltan Lomnici, i-a cerut presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa gratieze doi etnici maghiari din Transilvania aflati in inchisoare pentru tentativa de atac cu bomba, transmite marti MTI.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o „amenintare directa la securitatea nationala” a tarii sale.