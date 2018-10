Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca este de acord cu unele critici din comisia LIBE, dar sunt unele aspecte insuficient discutate, mentionand ca are impresia ca, prin atitudinea lor, reprezentantii comisiei vor sa ii civilizeze pe „barbarii din Est”, transmite corespondentul MEDIAFAX.Kelemen…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca este de acord cu unele critici din comisia LIBE, dar sunt unele aspecte insuficient discutate, mentionand ca are impresia ca, prin atitudinea lor, reprezentantii comisiei vor sa ii civilizeze pe „barbarii din Est”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Liviu Dragnea, a declarat ca joi si vineri va purta discutii cu presedintele Comisiei de industrii, Iulian Iancu, dar si cu Eugen Teodorovici si cu reprezentantii ANMR, pentru a simula varianta finala a Legii Offshore, acesta fiind motivul pentru care a amanat adoptarea initiativei.

- Intrebat la Parlament daca a discutat cu ministrul Educatiei despre nemultumirile celor de la UDMR, Dragnea a spus: ''Da, am discutat, dar nu e vorba numai de UDMR, este vorba de toate minoritatile, nu numai UDMR a ridicat (aceasta problema - n.r.), poate ei au fost cei mai vizibili, toate minoritatile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pana cand nu se rezolva problema predarii limbii romane in scolile generale cu predare in limba materna nu poate fi deschis subiectul colaborarii parlamentare pe proiecte legislative cu PSD - ALDE, scrie Agerpres.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, dupa sedinta Consiliului Permanent al formatiunii, ca nu este multumit cu guvernul actual, dar nici cu cele anterioare, de la Guvernul Ungureanu incoace, scrie Agerpres.

- Dragnea cere analizarea ”cu celeritate” a activitații directorului SRI, Eduard Hellvig. Președintele comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda a fost insarcinat, sambata, de la conducerea Partidului Social Democrat, sa faca aceasta analiza. In plus, PSD incepe o data cu noua sesiune parlamentara schimbarea…

- Din iulie 2015 și pana acum, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) a mobilizat 335 miliarde euro in investiții suplimentare in intreaga UE. Planul Juncker a avut un impact evident asupra economiei UE și a revoluționat modul in care este finanțata inovarea in Europa. 18/07/2018 Comisia…