- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, sambata, ca i-a fost refuzat "fara nicio explicatie clara" accesul in Ucraina, unde intentiona sa participe la un eveniment dedicat implinirii a 30 de ani de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica. "Am vrut sa ajung in Ujhorod,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca sambata i-a fost refuzat accesul in Ucraina, fara nicio explicatie clara si ca l-a informat ministrul roman de Externe despre aceasta situatie, urmand sa solicite explicatii Ambasadei Ucrainei la Bucuresti. Citeste mai mult: /adevarul.ro/news/politica/kelemen-hunor-refuzat-intrarea-ucraina-mi-au-comunicat-doar-pur-simplu-nu-intra-tara-1_5ca89fa2445219c57e2d4045/index.html

- Plenul Camerei Deputatilor voteaza, miercuri, la ora 12.00, motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In dezbaterea de marti seara, doar ALDE l-a sustinut, cei de la PSD, prin vocea lui Florin Iordache, reprosandu-i ca nu a dat Ordonanta pe Codurile Penale. UDMR a anuntat, prin…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, marti seara, intr-o emisiune la TVR 1, ca deputatii UDMR nu il vor sustine pe Tudorel Toader la votul motiunii simple a opozitiei, care va fi dat miercuri.„Noi, cand am sustinut acele modificari la organizarea sistemului judiciar si la cariera profesionala…

- Fiodor Ghelici, presedintele Asociatiei obstesti „Moldova mea”, considera ca interdictia aplicata de Rusia privind tranzitarea marfurilor moldovenesti prin Ucraina, iar apoi anularea ei reprezinta o intelegere intre presedintele Igor Dodon si administratia Federatiei Ruse.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca imparțirea banilor catre autoritațile locale nu este corecta și nici acceptabila, consiliile județene pierzand intre 17 și 70 de milioane de lei. Uniunea va depune amendamente la proiectul prezentat de Ministerul Finanțelor.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-un interviu la RFI, ca Guvernul nu ar fi trebuit sa adopte OUG privind masurile fiscale cu doar cateva zile inainte de terminarea anului calendaristic si fiscal. El precizeaza ca Uniunea nu sustine aceste masuri luate brusc si fara o dezbatere.Citește…