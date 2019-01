Kelemen Hunor: Nu e bine! Nimeni nu poate să accepte acest lucru „Sper ca va incepe un mars diplomatic pentru ca Romania, in 2019, sa fie acceptata in zona Schengen. Pentru ca Romania indeplineste conditiile tehnice (...) si fiecare taraganare, fiecare amanare si fiecare motiv invocat nu face altceva decat sa dovedeasca, dintr-o cauza sau alta, artificial, ca Bulgaria si Romania se vor pastrate in afara zonei Schengen. Eu cred ca asta nu e bine, nu e corect si nimeni nu poate sa accepte acest lucru pentru ca niste criterii politice a avut aderarea la UE, iar aceste criterii tehnice Romania le-a intrunit asa ca asteptam cu mare interes sa vedem daca diplomatia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

