Kelemen Hunor declara ca UDMR nu va sustine un eventual Guvern minoritar PSD: ”Noi am luat o decizie in mai, cand am spus inainte de europarlamentare ca nu sustinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o motiune de cenzura in iunie, nu a trecut motiunea de cenzura nici cu voturile noastre, nu a avut majoritate de 233 de voturi, deci de atunci nu s-a schimbat nimic. Noi nu vedem in acest moment argumente pentru a sustine un Guvern care nu are o sustinere parlamentara, coalitia nu mai exista, parasesc parlamentarii PSD grupurile parlamentare si ieri cativa au anuntat…