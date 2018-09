Stiri pe aceeasi tema

- Hunor a subliniat ca ministrul Petre Daea nu este vinovat pentru pesta porcina, iar responsabilitatea trebuie gasita in alta institutie. 'Banuiesc ca ne vom abtine (n.r. - la votul asupra motiunii pe agricultura), ca nu ministrul este vinovat pentru pesta porcina africana. Ca fost medic veterinar…

- Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, ca parlamentarii UDMR se vor abtine la votul asupra motiunii simple pe Agricultura initiate de liberali, subliniind ca...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a sustinut, marti, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa, in plenul Camerei Deputatilor, ca se exagereaza cu prezentarea situatiei pestei porcine in Romania, pentru a se da impresia ca situatia este scapata de sub...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat, marți, in Camera Deputaților, situația evoluției pestei porcine in Romania, in timpul discursului ministrului fiind prezentate pe ecranul principal al plenului date statistice și informari legate de focare și masurile autoritaților.Citește și: Dragnea…

- Fostul premier a criticat Guvernul pentru felul in care gestioneaza problema pestei porcine. Potrivit acestuia, inca din anul 2016 a primit informari de la SRI privind pericolul acestei boli si a luat masuri de preventie pentru a impiedica apariția virusului in țara noastra. „Noi in 2016 nu am avut…

- Avand in vedere efectele dezastruoase pentru Romania ale crizei pestei porcine africane, ii cer ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa se implice direct in managementul crizei. Cea mai importanta problema pe care ministerul trebuie sa o aiba in vedere este izolarea focarelor, astfel incat sa nu ajungem…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, i-a raspuns ironic unei jurnalste care l-a intrebat daca ia in calcul demisia din funcție ca urmare a gestionarii crizei pestei porcine din Romania. El a menționat ca in acest moment valoarea despagubirilor care trebuie acordate fermierilor carora le-au fost eutanasiați…