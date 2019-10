Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au respins, miercuri, propunerea legislativa inițiata de USR care prevede revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin daca niciunul dintre candidați nu obține majoritatea de voturi, transmite Mediafax. Proiectul a fost respins cu 47 de voturi „impotriva” si 33 de voturi „pentru”.…

- "Sunt lucruri pe care ne vom intelege, unde sunt divergente majore intre partide cu siguranta va trebui sa gasim acel drum comun in care se vor intalni punctele de vedere. Avem un proiect de lege in Parlament in dezbatere la Camera Deputatilor. Exista un proiect inaintat de PMP tot legat de alegeri…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat marți seara, la Digi24, legat de faptul ca UDMR nu va vota guvernul daca se trece la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, ca liberalii nu renunta de la acest deziderat si ca UDMR poate sa se opuna prin vot cand o sa…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, la Timisoara, ca PMP solicita sa nu se mai amane alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, mai ales ca exista in Parlament o astfel de initiativa, potrivit NEWS.ro. Tomac spune ca la nivel parlamentar a fost creata o comisie care sa…

- Votul din Parlament de saptamana viitoare pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta primul test real de pozitionare a partidelor parlamentare fata de PSD, considera PMP, care apreciaza ca astfel se va vedea daca exista o majoritate anti-PSD si daca Guvernul Dancila ar…

